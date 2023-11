La Joaqui, furiosa por una noticia falsa vinculada a la victoria de Javier Milei: "Amo mi tierra"

NACIONALES





Tras una histórica jornada electoral, Javier Milei fue declarado presidente electo de Argentina, y la farándula reaccionó en las redes sociales. Mientras algunas figuras celebraron el triunfo del libertario, otras expresaron descontento, pero ninguno de esos casos fue el de La Joaqui.

La jurado de "Got Talent Argentina" fue tendencia en el domingo de balotaje por un tuit que decía "Chau país", pareciendo indicar que estaba considerando abandonar la Argentina tras la derrota del oficialismo. La publicación le ganó una ola de repudio, a la que La Joaqui respondió este lunes al mediodía con un contundente descargo.

A través de su cuenta de Twitter oficial, la cantante respondió al tuit viral, que fue publicado desde una cuenta falsa que intentaba personificarla: "Che, ¿podés dejar de usar mi identidad para tener difusión? Te lo agradecería. Y a los pelo... que se creen que esta soy yo, por Dios, obstrúyanse, yo jamás dejaría mi país, amo mi tierra", declaró.

Más tarde, desde su cuenta oficial de Instagram, la cantante se refirió al incidente, que fue el último en una creciente lista de información falsa que la rodea: "Estoy cansada de que viralicen tuits que no me pertenecen. La cuenta mía está verificada y es @medicenlajoaqui y está sin uso ya que la aplicación Twitter la tengo desinstalada. Les agradezco si van a denunciar", comenzó.

"Gente, con todo respeto, tienen que fijarse la información que difunden. Sean un poco más vivos. Hicieron tendencia a una cuenta fantasma, por Dios. Ni siquiera se tomaron el tiempo en buscar mis cuentas reales que están verificadas. Yo jamás dejaría mi país. Amo mi Tierra. Algunos con tal de tener a quien bardear se suben a cualquier bondi", siguió en otra historia.

"Llevo más de seis meses tolerando amarillismo y falsas noticias difundidas por personas que quieren hacerme mal. Guardándome todo para mí. Haciendo vista gorda. Porque a mí estas cosas no me gustan. Pero esta gente no se cansa. ¿Hasta qué punto?", confesó, furiosa.

"Cuando alguien ya no tenga el alcance de manejarte a vos, va a buscar manejar la manera en la que el resto te ve. Les pido por favor, dejen de alimentar las mentiras. Violencia es mentir. El que elija no seguirme o no simpatizar conmigo que sea por mí y mis acciones. No las que otros viralizan para tener sus 5 minutos de tendencia a costa de ensuciarme a mí. Gracias", cerró.