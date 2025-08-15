CARILÓ: Se llevaron un cuatriciclo de una vivienda de verano

Un hombre de 68 años denunció el robo de su cuatriciclo en
una propiedad ubicada en la calle Martineta al 1400, en Cariló. El hecho fue
descubierto cuando el propietario, que reside en Gonnet, se presentó en el lugar
por el fin de semana largo y constató que desconocidos habían forzado la puerta
lateral del garaje.
De acuerdo al testimonio, el vehículo sustraído es un
cuatriciclo Honda TRX 400cc color rojo, modelo 2000. El dueño indicó que la
última vez que visitó la vivienda fue en abril, momento en que el rodado aún se
encontraba allí.
La alarma instalada no registró aperturas ni movimientos
inusuales desde esa fecha.
La Policía inició tareas investigativas, relevamiento de cámaras y entrevistas con vecinos.
