CARILÓ: Se llevaron un cuatriciclo de una vivienda de verano

ZONALES

Un hombre de 68 años denunció el robo de su cuatriciclo en una propiedad ubicada en la calle Martineta al 1400, en Cariló. El hecho fue descubierto cuando el propietario, que reside en Gonnet, se presentó en el lugar por el fin de semana largo y constató que desconocidos habían forzado la puerta lateral del garaje.

De acuerdo al testimonio, el vehículo sustraído es un cuatriciclo Honda TRX 400cc color rojo, modelo 2000. El dueño indicó que la última vez que visitó la vivienda fue en abril, momento en que el rodado aún se encontraba allí.

La alarma instalada no registró aperturas ni movimientos inusuales desde esa fecha.

La Policía inició tareas investigativas, relevamiento de cámaras y entrevistas con vecinos.



