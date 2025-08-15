Baleó a su suegra porque lo echó de su casa y fue detenido en Neuquén

Un hombre fue detenido en Neuquén, luego de que fuera
denunciado por haber baleado a su suegra durante una discusión. Sin embargo, no
serían los únicos cargos que recaerían sobre él, puesto que el acusado agredió
físicamente a un efectivo policial en una comisaría local.
El episodio ocurrió el martes por la tarde en un
departamento ubicado en el complejo 500 Viviendas de la ciudad de Cutral Co.
Cerca de las 18 horas, el detenido, identificado como M. S. B., tuvo una pelea
verbal con la madre de su pareja, quien le había exigido que se fuera de la
propiedad.
En medio de la discusión también se encontraba presente la
mujer del detenido y, pese a que las primeras sospechas apuntaban a que todo habría
iniciado con una pelea entre ellos, la Fiscalía constató que solamente
estuvieron involucrados la suegra y el ahora imputado.
De acuerdo a la información publicada por LM Neuquén, el
ataque se concretó después de que la víctima le dijera que se fuera de la casa.
En respuesta, el acusado extrajo un arma de fuego y disparó dos veces. Fue así
que la mujer resultó herida en ambos tobillos y tuvo que ser trasladada de
urgencia.
Después de que la suegra del detenido fuera atendida en el
Hospital Complejidad VI, tuvo que ser sometida a una cirugía de urgencia. Con
el paso de los días, el centro médico informó que la paciente recibió
estabilización inmediata y se encuentra fuera de peligro.
Minutos después del ataque, el personal policial llegó y
secuestró una pistola calibre 9 milímetros, que tenía seis cartuchos y una
vaina servida encontrada en el lugar. Fue así que el acusado fue detenido en
las inmediaciones del domicilio.
Por otro lado, el hombre fue acusado de haber agredido a uno
de los policías que se encontraban a cargo de su custodia, mientras permanecía
detenido en la Comisaría 15. La agresión sucedió cerca de las 22 horas del
mismo martes, cuando solicitó ir al baño y, sorpresivamente, le dio un golpe de
puño en el pómulo izquierdo.
Luego de que el acusado fuera citado a una audiencia
imputativa, las autoridades del Ministerio Público Fiscal de Neuquén le
informaron que se habían formulado cargos en su contra en dos causas distintas.
De esta forma, lo imputaron por los delitos de abuso de armas, respecto al
ataque a su suegra, y lesiones leves agravadas por la condición de funcionario
policial de la víctima.
Durante la audiencia, la fiscal Mayra Febrer solicitó que M.
S. B. cumpla con un régimen de prisión domiciliaria por un mes, con el
complemento de que se realicen rondas policiales de control. Según los
argumentos que presentó, indicó que habría riesgo de entorpecimiento de la
investigación y peligro para la integridad de las víctimas.
Frente a esto, la jueza de garantías, Vanessa Macedo Font,
avaló los cargos y la medida de coerción solicitada, por lo que el acusado ya
cumple la detención de modalidad domiciliaria. Asimismo, fijó un plazo de dos
meses para concluir la investigación penal preparatoria. Hasta el momento, las
autoridades confirmaron la identificación de todas las personas involucradas y
comunicaron que continuarían en la búsqueda de pruebas.
Abusó de su pareja e intentó matarla: se tiró de un primer
piso para poder escapar
Una mujer de San Martín de los Andes logró sobrevivir tras
sufrir un intento de femicidio, abuso sexual y privación ilegítima de la
libertad en su propia casa durante tres días. El imputado, identificado como
V.S.M., enfrenta múltiples cargos luego de que la víctima lograra escapar y
denunciar los hechos.
Todo comenzó la noche del miércoles 30 de julio, en una
vivienda ubicada en un primer piso, al fondo de un terreno. Una discusión de
pareja dio paso a una serie de agresiones físicas que incluyeron golpes, cortes
y amenazas.
Según la acusación, el imputado regresó al domicilio el
jueves por la tarde e intentó mantener relaciones sexuales bajo amenaza. Ante
la negativa, utilizó un cuchillo provocándole cortes en las manos a la víctima
y continuó con la violencia golpeándola con una botella de vidrio.
Posteriormente, la sometió a abuso sexual con acceso carnal, según sostuvo el
fiscal Hernán Scordo.
Durante la mañana del viernes 1 de agosto, la agresión
escaló. Cuando la mujer dormía, sufrió golpes en la boca y fue nuevamente
privada de su libertad durante aproximadamente hora y media. La secuencia
terminó con un intento de escape: la víctima llegó hasta la escalera interna,
pero el imputado le propinó una patada en la espalda, lo que provocó una caída
desde unos tres metros de altura.
Pese a la gravedad del episodio, sobrevivió y tuvo la
oportunidad de dar aviso a las autoridades. De esta manera, el personal de la
Comisaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia de San Martín de los Andes brindó
resguardo inmediato y tomó la denuncia.
Frente a esto, el Ministerio Público Fiscal formalizó la
acusación contra V.S.M. y solicitó su detención con prisión preventiva. El
pedido se basó en el peligro para la integridad de la víctima y la posibilidad
de entorpecimiento en la investigación. La medida fue aceptada por el juez de
garantías, Maximiliano Bagnat, aunque estableció un plazo inicial de dos meses
de prisión preventiva.
V.S.M. fue imputado por tentativa de homicidio calificado
por el vínculo y por femicidio, abuso sexual con acceso carnal, privación
ilegítima de la libertad calificada por violencia, amenazas agravadas por el
uso de arma y lesiones leves calificadas por el vínculo y el contexto de
violencia de género, en tres hechos. Todos los cargos fueron atribuidos en
calidad de autor bajo concurso real.
La investigación mantendrá un plazo inicial de cuatro meses,
período durante el cual la fiscalía amplificará la recolección de testimonios,
informes médicos y otras pruebas. Por su parte, los fiscales Hernán Scordo y
Federico Surá argumentaron que la situación de riesgo es grave y afecta tanto a
la integridad de la víctima como a la eficacia procesal.
