NACIONALES

Los Pumas debutan ante los All Blacks en la última edición del Rugby Championship con Nahuel Tetaz Chaparro

cnm agosto 15, 2025

Este sábado, Los Pumas tendrán un debut histórico en el Rugby Championship 2025, ya que enfrentarán como locales a Nueva Zelanda, uno de los grandes rivales de la Selección Argentina, y donde se destacará la presencia del madariaguense Nahuel Tetaz Chaparro. El partido se disputará desde las 18:10 en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y será transmitido en vivo por ESPN 2.


El choque tiene un valor simbólico especial: se trata de la última edición del Rugby Championship, torneo que antes era conocido como Tres Naciones y que en 2012 cambió de nombre tras la incorporación de Argentina. Para Los Pumas, el desafío es mayúsculo: Nueva Zelanda es la potencia mundial junto a Sudáfrica y la Selección argentina apenas ha logrado tres victorias históricas ante los oceánicos, todas en condición de visitante (2020, 2022 y 2024). Por eso, un triunfo este sábado frente a su público sería un hito sin precedentes.


Dirigidos por Felipe Contepomi, los argentinos llegan con la ilusión de cerrar el ciclo del torneo con una marca positiva frente a los All Blacks. Sin embargo, la situación es delicada: a partir del 2026, Argentina no tendrá competencias oficiales, ya que Nueva Zelanda y Sudáfrica realizarán giras conjuntas, dejando fuera a Los Pumas del calendario oficial de torneos de primer nivel.


El partido inaugural de la última edición del torneo se jugará también este sábado entre Sudáfrica y Australia, desde las 12:10 en el Ellis Park de Johannesburgo. Los Springboks atraviesan su mejor momento histórico: son los últimos campeones mundiales (2019 y 2023) y dominaron el Rugby Championship 2024.


Australia, en cambio, vive un período de reconstrucción tras años de bajo rendimiento. La “Wallabies” fueron eliminados en la fase de grupos del Mundial 2023 y terminaron últimos en las ediciones 2023 y 2024 del Rugby Championship, lejos del nivel que los convirtió en una de las selecciones más temidas del planeta.


