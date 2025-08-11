Madariaga: un niño resultó con fracturas tras ser atropellado por una camioneta

MADARIAGA





Un grave accidente vial ocurrió este lunes por la tarde en Madariaga, en la intersección de avenida Buenos Aires e Irigoyen, y dejó como saldo a un niño de 11 años con lesiones de consideración.





El hecho tuvo lugar cuando una mujer y su hijo empujaban un automóvil sobre la avenida Buenos Aires. Según indicaron testigos, en ese momento un perro que se encontraba en las inmediaciones comenzó a ladrar de manera insistente, lo que asustó al menor.





En un intento por alejarse del animal, el niño corrió hacia la calzada sin percatarse del tránsito. Fue entonces cuando una camioneta que circulaba por la zona lo embistió, provocándole lesiones que requirieron atención médica urgente.





Una ambulancia del SAME arribó rápidamente al lugar y trasladó al menor al hospital municipal, donde los médicos confirmaron que presentaba fractura de tibia y peroné. El niño permanece internado para su recuperación y se evalúa su evolución clínica.





Personal policial y de tránsito trabajó en la zona para ordenar la circulación y realizar las primeras actuaciones. Se inició una investigación para determinar las circunstancias exactas del siniestro y deslindar responsabilidades.