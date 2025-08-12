MADARIAGA: Irrumpió en la Comisaría de la Mujer e intentó atacar a su ex pareja mientras era denunciado y terminó demorado

MADARIAGA

Un hombre fue aprehendido este martes acusado de amenazas y resistencia a la autoridad luego de ingresar de forma abrupta a la oficina de la Comisaría de la Mujer y la Familia, donde se encontraba su expareja radicando una denuncia y solicitando una medida cautelar, informaron fuentes judiciales a CNM Noticias.

Según trascendió, la denunciante se había presentado en la sede ubicada en la intersección de Rivadavia y Uruguay acompañada por una profesional del Equipo Interdisciplinario municipal. En ese contexto, el hombre de 30 años —quien había llegado de forma espontánea— entró en la oficina donde estaba la mujer y, siempre según la versión policial, intentó agredirla físicamente y profirió amenazas. Personal que estaba en el lugar intercedió para evitar el ataque, pero el sujeto continuó con una actitud hostil y forcejeó con los agentes.

A raíz de la situación se solicitó apoyo a la Estación Policial Comunal de General Madariaga. Se hicieron presentes móviles y efectivos que, alrededor de las 13.50, procedieron a la aprehensión del imputado por los presuntos delitos de amenazas y resistencia a la autoridad.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 8 del Departamento Judicial Dolores. El hombre fue trasladado primero a un nosocomio local para un precario médico y, una vez asistido, alojado en la comisaría.