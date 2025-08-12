MADARIAGA: La Fiesta del Gaucho anunció a La Delio Valdéz, Sele Vera y Juan Fuentes como los artistas principales

En conferencia de prensa, el presidente de la Asociación Civil, Julián Castellanos, y su vicepresidente, Julián Urrutia, brindaron el detalle principal de cada una de las jornadas.
El cierre del día viernes tendrá a Sele Vera y Los Pampas, el sábado a Juan Fuentes y el domingo a La Delio Valdéz.
“Es un sacrificio importante traer a estos artistas”, dijo Castellanos al hablar.
Por su parte, Urrutia se refirió a La Delio Valdéz y manifestó: “Creemos que es un número de muy buena repercusión; la gente es muy gustosa de su música y queremos englobar eso”.
Entradas
Se lanzó una rifa-entrada con un costo de $60.000, que incluye pase libre a las tres noches del Escenario Mayor y sorteos con jugosos premios.
En los meses de septiembre, octubre y noviembre se sortearán, en cada mes, $2.000.000.
El sábado 13 de diciembre se hará el sorteo final con $15.000.000 en premios.
En cada jornada nocturna habrá cierre con baile popular en carpa.
