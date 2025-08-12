MADARIAGA: La Fiesta del Gaucho anunció a La Delio Valdéz, Sele Vera y Juan Fuentes como los artistas principales

MADARIAGA

En la tarde de este martes 12 se conocieron los artistas para la

de la Fiesta Nacional del Gaucho, que se realizará entre el viernes 5 y el domingo 7 de diciembre en nuestra ciudad.





En conferencia de prensa, el presidente de la Asociación Civil, Julián Castellanos, y su vicepresidente, Julián Urrutia, brindaron el detalle principal de cada una de las jornadas.





El cierre del día viernes tendrá a Sele Vera y Los Pampas, el sábado a Juan Fuentes y el domingo a La Delio Valdéz.





“Es un sacrificio importante traer a estos artistas”, dijo Castellanos al hablar.





Por su parte, Urrutia se refirió a La Delio Valdéz y manifestó: “Creemos que es un número de muy buena repercusión; la gente es muy gustosa de su música y queremos englobar eso”.





Entradas





Se lanzó una rifa-entrada con un costo de $60.000, que incluye pase libre a las tres noches del Escenario Mayor y sorteos con jugosos premios.





En los meses de septiembre, octubre y noviembre se sortearán, en cada mes, $2.000.000.





El sábado 13 de diciembre se hará el sorteo final con $15.000.000 en premios.





En cada jornada nocturna habrá cierre con baile popular en carpa.