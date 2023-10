Víctima de violencia de género escapó con sus hijos a España: "Los voy a cortar en pedacitos"

NACIONALES





Una mujer que era víctima de violencia de género en la localidad bonaerense de Claypole escapó de su agresor a España, junto a sus hijos. Sin embargo, a pesar de la distancia, sigue recibiendo amenazas: "Los voy a cortar en pedacitos", prometió el violento.

Valeria contó que luego de años de maltratos y agresiones que casi le cuestan la vida, eligió alejarse de su ex pareja, a quien había denunciado en reiteradas oportunidades. No obstante, eso no impidió que su calvario continúe hasta la actualidad.

"Me escribe mensajes todos los días, me dice que va a venir acá, y que nos va a cortar en pedacitos", señaló la víctima, en referencia a las decenas de mensajes que recibe a diario, que incluyen todo tipo de insultos, en intimidaciones, y promesas de venganza.

Actualmente, viven al borde de la indigencia en Cataluña, donde recibe ayuda de la fundación Integra, una agrupación que asesora a familias que atravesaron situaciones similares a la suya.

No obstante, se encuentran a la deriva, prácticamente sin asistencia de las autoridades de dos países que "brillaron por su ausencia".

Mientras tanto, el violento sigue libre en el sur del Gran Buenos Aires, a pesar de las multiples acusaciones en su contra. En total, habría sido denunciado 59 veces durante 7 años, aunque la pesadilla duró mucho más tiempo, e incluyó todo tipo de agresiones.

Cómo consecuencia de tanto daño, los hijos de Valeria sufren las graves secuelas psicológicas: uno tiene 13 años, y padece de trastorno postraumático con un 45 por ciento de discapacidad, mientras que el otro, de 16, tiene autismo severo y 71 por ciento de discapacidad.

La situación se vuelve cada vez más compleja para la mujer y ambos menores, que más allá de que lograron salir vivos de Argentina, sienten la misma sensación de terror, ante las promesas de venganza del acusado.

Por esa misma razón, Valeria descarta regresar, mientras su ex pareja siga en libertad. "Tengo otro hijo que quiero ver, pero no puedo ir, que es lo que más quiero", aseguró entre lagrimas.