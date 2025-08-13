Se viene una nueva edición del Travel Sale y habrá cuotas sin interés para viajes internacionales

Entre el 25 y el 31 de agosto de 2025 se llevará a cabo una
nueva edición del Travel Sale, una iniciativa organizada por la Federación
Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT). Este
evento, que tuvo su primera edición en 2015, nació con el propósito de fomentar
los viajes dentro y fuera del país, y de brindar a los argentinos oportunidades
para planificar vacaciones y escapadas a través de agencias de viajes de todo
el territorio nacional.
En su 11ª edición, más de 100 agencias se sumarán a la
propuesta con ofertas especiales, buscando no solo facilitar el acceso a
diversos destinos, sino también contribuir al proceso de transformación digital
del sector turístico en Argentina. El objetivo es que cada viajero pueda
encontrar propuestas a medida y acceder a financiación flexible, pensada para
distintos perfiles y necesidades.
El presidente de FAEVYT, Andrés Deyá, destacó que el Travel
Sale se transformó en una herramienta clave para el turismo. “No solo genera
movimiento en la industria, también permite que miles de personas accedan a
propuestas atractivas y personalizadas para viajar por Argentina y el mundo,
incluso en temporada baja. En cada edición del Travel Sale vemos cómo crece el
interés y la participación, lo que demuestra que los argentinos siguen
eligiendo planificar sus viajes con profesionales, accediendo a beneficios
exclusivos y propuestas pensadas a medida”, señaló.
Promociones y financiación
Uno de los pilares de esta edición será la financiación. El
evento tendrá acuerdos con bancos y aerolíneas para acceder a paquetes
nacionales e internacionales con cuotas sin interés, además de otras opciones
de pago y beneficios exclusivos en vuelos, hoteles y servicios.
El foco de esta iniciativa está puesto en incentivar la
compra anticipada de viajes, tanto a nivel nacional como internacional, con el
propósito de estimular la demanda durante la temporada baja y también en el
período estival.
Entre las principales promociones se destacan las cuotas sin
interés para viajar a distintos puntos del país y a importantes ciudades del
exterior, junto con descuentos exclusivos en hospedajes y actividades
turísticas.
Las aerolíneas que forman parte de la acción sumarán
beneficios extra en la adquisición de pasajes, como mejoras de categoría y
franquicia de equipaje sin costo adicional. A su vez, las agencias ofrecerán
opciones de financiación a través de acuerdos con bancos, facilitando así el
acceso a estas propuestas para un mayor número de personas.
Impulso a la planificación anticipada del verano
Uno de los ejes centrales de esta edición será promover la
reserva anticipada de vacaciones para la próxima temporada de verano. Las
agencias participantes invitarán a los viajeros a planificar con tiempo,
aprovechando precios promocionales y planes de financiación sin interés.
Según FAEVYT, esta estrategia busca adelantar el consumo
turístico, en un contexto donde cada vez más personas toman decisiones con
anticipación para acceder a mejores tarifas y condiciones. En este sentido, el
Travel Sale se presenta como una oportunidad para cerrar reservas a precios
convenientes, antes de que se registren aumentos en alojamientos, traslados y
actividades.
Sorteos
En los días previos al inicio del Travel Sale, el público
tendrá la posibilidad de participar en sorteos por más de 30 experiencias
turísticas exclusivas, tanto en destinos dentro de Argentina como en países de
la región. La forma de participación será comunicada a través de los canales
oficiales del evento, incluyendo redes sociales y el newsletter, como parte de
una campaña digital pensada para generar expectativa y captar la atención de
futuros viajeros.
Las experiencias incluirán desde estadías en hoteles de
distintas categorías hasta paquetes integrales que contemplan traslados,
alojamiento y actividades en destino. Con estos sorteos, los organizadores
buscan ampliar el alcance del Travel Sale y sumar nuevos interesados, que
además de tener la oportunidad de ganar un viaje, podrán acceder a las
promociones y beneficios disponibles durante la acción comercial.
