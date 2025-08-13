Un encapuchado roció con nafta y prendió fuego una camioneta valuada en $100 millones: descubrieron que es de Marcos Rojo

A las 4:35 de la madrugada del sábado, un llamado alertó al
Cuerpo de Bomberos y la Policía de Río Negro sobre un incendio vehicular en la
intersección de calle Maipú, casi San Martín, en la ciudad de General Roca. Un
hombre informó que una camioneta Ford Raptor, color blanco, estaba envuelta en
llamas.
Minutos después, personal policial constató la veracidad del
hecho. Se convocó a una dotación de bomberos, a cargo del oficial inspector
Laciar, quienes trabajaron para sofocar las llamas. En el lugar también se
realizaron averiguaciones preliminares, según información oficial.
Tras las primeras averiguaciones que llevaron a cabo los
investigadores, descubrieron que el vehículo pertenece legalmente al futbolista
Marcos Rojo, el ex Boca y actual jugador de Racing. Sin embargo, no está claro
el porqué se encontraba en la localidad rionegrina.
En ese marco, un vecino, de 69 años, fue testigo y mostró a
los efectivos las grabaciones de sus cámaras de seguridad, ubicadas frente a su
vivienda sobre calle Maipú al 1700. El mismo video es el que encabeza esta
nota.
En las imágenes se observa a un hombre con campera verde,
gorro negro y franjas blancas y negras en el pecho, pantalón negro, mientras
llevaba un bidón.
Se puede apreciar cuando el individuo roció un líquido
inflamable sobre el motor y las cubiertas del lado izquierdo del vehículo, lo
encendió y se retiró corriendo del lugar. Las tomas permitieron confirmar que
se trató de un incendio intencional.
A las 5:28, se notificó al sargento Álvarez, del gabinete de
investigaciones, quien indicó que no se haría presente hasta que arribara
personal de peritaje especializado de bomberos. Veinte minutos después, la
oficial ayudante Agustina Morais, perito de bomberos, fue informada y se
dispuso una consigna policial en el lugar para preservar la escena.
La damnificada que se presentó a realizar la denuncia penal
fue identificada como R.E.A., de 50 años, con domicilio en la calle Malvino
Ducas de la misma ciudad rionegrina.
El fiscal de turno ordenó iniciar un legajo por daño por
incendio e instruyó que el gabinete de investigaciones y la brigada de
investigaciones continúen con las diligencias correspondientes.
De acuerdo con las versiones recogidas por LM Neuquén, el
propietario había dejado la camioneta estacionada para ingresar a un local
nocturno cercano. Testigos se acercaron para avisarle que su vehículo estaba
ardiendo. El hombre, en un principio, dudó que se tratara de su unidad, pero al
llegar al lugar encontró el rodado envuelto en fuego.
A pesar del uso de matafuegos y el rápido accionar de
bomberos, la destrucción fue total. Las llamas consumieron por completo la
estructura y el habitáculo, dejando únicamente el chasis..
Según publicaciones en populares sitios webs de compa y
venta, esta camioneta está valuada en un valor aproximado a los 100 mil
dólares.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
