RUTA 11: Cinco galgos escaparon de una camioneta y provocaron un choque múltiple entre Punta Médanos y Costa Esmeralda

Un grave accidente se registró este martes, pasadas las 18:30, en el kilómetro 369 de la Ruta Provincial 11, en jurisdicción del Partido de La Costa, entre Punta Médanos y Costa Esmeralda.





El siniestro involucró al menos tres vehículos y dejó como saldo cinco personas heridas. Según las primeras informaciones, el hecho se originó cuando cinco perros galgo que viajaban en una camioneta se escaparon y cruzaron la calzada. Al intentar esquivarlos, uno de los automovilistas perdió el control y desencadenó una colisión múltiple.





Dos de los animales fueron atropellados y murieron en el lugar, mientras que los otros tres lograron apartarse y quedaron a un costado de la ruta.





En el operativo intervinieron bomberos voluntarios de Mar de Ajó, destacamento Nº1 de San Bernardo, guardia de Costa Esmeralda y bomberos voluntarios de Pinamar, junto a Policía Vial, C.P.R. La Costa, Aubasa, Protección Comunitaria, ambulancias municipales y de Aubasa, Defensa Civil y efectivos de las comisarías de Paraje Pavón, Mar de Ajó y Nueva Atlantis, además de la Motorizada de Infantería y Policía Científica.





Durante las tareas de asistencia y peritaje, la Ruta 11 permaneció cerrada al tránsito.