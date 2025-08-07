Buscan familias de Córdoba para adoptar a tres hermanitas de 8, 4 y 2 años

NACIONALES

El llamado fue realizado por el Registro Único de Adopción de Córdoba. Se trata de niñas que necesitan crecer juntas en un entorno afectivo, empático y estable.

El Registro Único de Adopción (RUA) lanzó una convocatoria pública para encontrar una familia cordobesa dispuesta a adoptar a tres hermanitas de 8, 4 y 2 años, con el objetivo de garantizar su derecho a crecer juntas en un entorno estable, afectuoso y respetuoso de su historia individual.

La búsqueda responde a lo solicitado por el Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar, Género y Penal Juvenil de Villa María, a cargo de la jueza Nerina Gamero, y está dirigida a personas, parejas o familias residentes en Córdoba que se encuentren en condiciones legales y emocionales de asumir esta responsabilidad.

Según se detalló, la niña mayor tiene ocho años, es alegre, independiente y sociable. Disfruta de los cuentos, los juegos al aire libre y la compañía de mascotas. Está cursando el tercer grado de primaria y se muestra muy protectora con los más pequeños.

La hermana del medio, de cuatro años, también es afectuosa y conversadora. Le gustan los rompecabezas, bailar y jugar. Asiste a la sala de cuatro años en el nivel inicial y establece vínculos saludables con pares y adultos.

La más pequeña, de dos años, se caracteriza por ser tranquila, observadora y cariñosa. Le agrada la música, el juego con agua y los espacios abiertos. Se desarrolla con normalidad y goza de buen estado de salud.

Desde el Registro enfatizaron la importancia de que las niñas permanezcan unidas, debido al fuerte lazo afectivo que las une, y que quienes se postulen puedan ofrecerles una crianza con protección, flexibilidad y calidez.

Quienes deseen postularse deben ingresar a la página oficial del Registro de Córdoba: https://rua.justiciacordoba.gob.ar/convocatorias, buscar la convocatoria n.° 04/25 y completar el formulario de inscripción correspondiente.