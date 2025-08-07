Buscan familias de Córdoba para adoptar a tres hermanitas de 8, 4 y 2 años

El llamado fue realizado por el Registro Único de Adopción de Córdoba. Se trata de niñas que necesitan crecer juntas en un entorno afectivo, empático y estable.
El Registro Único de Adopción (RUA) lanzó una convocatoria
pública para encontrar una familia cordobesa dispuesta a adoptar a tres
hermanitas de 8, 4 y 2 años, con el objetivo de garantizar su derecho a crecer
juntas en un entorno estable, afectuoso y respetuoso de su historia individual.
La búsqueda responde a lo solicitado por el Juzgado de
Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar, Género y Penal Juvenil de Villa María,
a cargo de la jueza Nerina Gamero, y está dirigida a personas, parejas o
familias residentes en Córdoba que se encuentren en condiciones legales y
emocionales de asumir esta responsabilidad.
Según se detalló, la niña mayor tiene ocho años, es alegre,
independiente y sociable. Disfruta de los cuentos, los juegos al aire libre y
la compañía de mascotas. Está cursando el tercer grado de primaria y se muestra
muy protectora con los más pequeños.
La hermana del medio, de cuatro años, también es afectuosa y
conversadora. Le gustan los rompecabezas, bailar y jugar. Asiste a la sala de
cuatro años en el nivel inicial y establece vínculos saludables con pares y
adultos.
La más pequeña, de dos años, se caracteriza por ser
tranquila, observadora y cariñosa. Le agrada la música, el juego con agua y los
espacios abiertos. Se desarrolla con normalidad y goza de buen estado de salud.
Desde el Registro enfatizaron la importancia de que las
niñas permanezcan unidas, debido al fuerte lazo afectivo que las une, y que
quienes se postulen puedan ofrecerles una crianza con protección, flexibilidad
y calidez.
Quienes deseen postularse deben ingresar a la página oficial
del Registro de Córdoba: https://rua.justiciacordoba.gob.ar/convocatorias,
buscar la convocatoria n.° 04/25 y completar el formulario de inscripción
correspondiente.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Redes