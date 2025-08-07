Escalofriante video en una cárcel de Neuquén: lo obligaron a pedir disculpas a punta de cuchillo

Un video de un violento apriete de dos internos de la Unidad de Detención 31 (U31) de Zapala se viralizó y generó preocupación. La víctima fue obligada a pedir disculpas mientras lo amenazaban con dos armas caseras apoyadas en su cuello.

En las últimas horas, el video se hizo viral al terminar en las redes sociales, al parecer tras ser difundido por la familia ofendida por el interno que -en el video- es observado siendo amenazado por otro y obligado a pedir disculpas en las imágenes.

El contexto de esa situación de amenaza entre al menos tres hombres se dio en una celda de la Unidad de Detención 31 (U31), ubicada en la localidad de Zapala. No se conoce exactamente qué fue lo que llevó a esa intimidación hacia el interno amenazado, pero el video tiene tal calidad que ha permitido ya iniciar una investigación y seguramente no se tardará en identificar a sus protagonistas.

En la secuencia que trascendió y que dura unos pocos segundos, se observa a un interno amenazar al otro con dos armas punzocortantes (una parece una faca y la otra un destornillador), las cuales apoya contra el cuello de la víctima mientras lo presiona: "Pedile perdón a Lucas y a toda la familia de Lucas", indicando que diga estas palabras a la cámara.

Este interno que realiza la amenaza lo hace con complicidad de un tercero, quien sostiene el celular con el que se graba la situación, ya que se pretendía enviar esas disculpas por mensaje a la familia del mencionado -cuya ubicación se desconoce-.

En medio del apriete, el amenazado parece esbozar una sonrisa mientras repite las disculpas que le indican, pero esto generó enojo en su agresor, quien agrava su amenaza y lo golpea: "No te rías porque te reviento el cuello".

Finalmente, la víctima repite las disculpas con un tono de mayor seriedad y mirando a la cámara, lo que motiva la finalización del video.

Qué se sabe sobre el contexto





Ante consultas, la Policía no brindó detalles al respecto, mientras que la Fiscalía sostuvo que ya se inició una investigación sobre lo sucedido y sus involucrados.





En primer lugar, seguramente se tratará de determinar -una vez identificados los protagonistas- qué fue lo que motivó tal agresión, si alguien resultó herido y el origen del celular utilizado para grabar la secuencia.

Cabe recordar que tanto en comisarías como en unidades de detención se habilitan ciertos celulares para permitirles comunicarse con sus familiares en el exterior. No obstante, estos celulares están chequeados y autorizados por la Justicia y como condición fundamental, debe tratarse de modelos viejos que no permitan el acceso a redes sociales o servicios de mensajería más que el típico SMS.

Es decir que lo más probable es que este video, que fue filmado y luego enviado a la familia de otro interno, haya sido producido con un celular no permitido que fue ingresado a la unidad ilegalmente. Por este motivo, se esperan requisas a las celdas en las próximas horas.