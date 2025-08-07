Tres volcanes se encuentran bajo alerta amarilla en Argentina: cuáles son

Una alerta amarilla se generó este miércoles por diversos
volcanes con actividad sísmica. Si bien no hay riesgo de una erupción
inminente, los especialistas consideraron que uno de los volcanes, ubicado
entre Chile, Neuquén y Mendoza se encuentra por encima de su nivel de base de
actividad.
Desde el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar), a través
de su Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV), detectaron
deformaciones en la corteza terrestre en los diversos complejos.
Uno de los que más llamó la atención de las autoridades es
el Complejo Volcánico Laguna del Maule, que se ubica en el límite con el país
vecino de chile, y entre las provincias de Neuquén y Mendoza. Las localidades
que se encuentran cercanas son Cochico y Barrancas, en la provincia de Neuquén;
Las Loicas, Bardas Blancas y Malargüe, en la provincia de Mendoza. Todas ellas
ubicadas dentro de un radio máximo de 100 km de distancia aproximadamente. A su
vez, en sus inmediaciones se encuentra el paso fronterizo Pehuenche.
"A lo largo del mes de julio se han detectado diversos
enjambres sísmicos localizados, principalmente en los sectores de Troncoso y
las Nieblas, al suroeste (SO) de la laguna y en el sector este (E) de la
laguna, ambos en territorio chileno", puntualizó el organismo sobre Laguna
del Maule.
La advertencia fue emitida tras registrar un incremento en
la actividad sísmica, deformaciones en la corteza terrestre y presencia de
anomalías térmicas detectadas por imágenes satelitales. El monitoreo satelital
detectó un aumento en la tasa de deformación del suelo de hasta 4,2 cm por mes,
lo que sugiere una posible acumulación de magma a baja profundidad. Si bien no
hay señales visibles en la superficie, el fenómeno genera preocupación entre
las autoridades y expertos en riesgo geológico.
Cuáles son los otros volcanes que están bajo alerta
Otro de los volcanes en alerta es el complejo volcánico
Planchón-Peteroa, ubicado al sur mendocino y cercano a las localidades de Las
Loicas, Malargüe y Las Leñas."El Complejo Volcánico Planchón-Peteroa
continua con su nivel de actividad por encima de su nivel de base", determinó
el organismo. Y afirmó que "continúa registrándose un incremento en la
actividad sísmica asociada a la dinámica de fluidos al interior del
volcán".
"Si bien otros parámetros de monitoreo se mantienen
estables y la actividad superficial es limitada, este tipo de comportamiento ha
antecedido ciclos eruptivos previos, caracterizados principalmente por
emisiones de ceniza volcánica", indicó Segemar.
Por último, el complejo Puyehue-Cordón Caulle también se
encuentra afectado. Está ubicado en territorio chileno, pero una posible
erupción podría llegar a alcanzar suelo argentino.
La situación se mantiene bajo vigilancia tras registrarse
algunos eventos sísmicos moderamos, como un alzamiento del terreno y una
reciente anomalía térmica. Este volcán fue protagonista de una gran erupción en
2011 que afectó fuertemente la región sur de Argentina.
Las autoridades realizaron un llamado a la tranquilidad a la
población y a quienes hacen uso del paso fronterizo, en atención a que el
complejo volcánico se encuentra bajo monitoreo por parte de los organismos
técnicos, y desde SENAPRED Maule se mantendrán las coordinaciones con los integrantes
del Sistema Regional de Prevención y Respuesta ante Desastres, para alertar
oportunamente y dar adecuada respuesta ante eventuales situaciones de
emergencia.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Redes