Montenegro se pintó de violeta y estuvo en el lanzamiento de la campaña libertaria con Milei

La Libertad Avanza lanzó su campaña electoral con una foto
con Javier Milei y sus principales candidatos, entre ellos Guillermo
Montenegro, con una polémica pancarta: “Kirchnerismo. Nunca Más”, escritas
estas dos últimas palabras en rojo y con la misma tipografía que la del famoso
libro de la Conadep en el cual se expusieron los crímenes de la última
dictadura.
La imagen que tiene a Javier Milei de negro en el medio y a
los candidatos con una campera violeta, se tomó este jueves en Villa Celina,
partido de La Matanza, y sirve como lanzamiento de la campaña bonaerense que
tendrá un profundo tono en contra del kirchnerismo, como lo evidencia la foto
inaugural. Con campera violeta también aparece la secretaria general de la
Presidencia, Karina Milei, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el
armador provincial Sebastián Pareja y el diputado Cristian Ritondo.
En tanto, también posaron los ocho primeros candidatos
seccionales: Diego Valenzuela (Primera), Natalia Blanco (Segunda), Maximiliano
Bondarenko (Tercera), Gonzalo Cabezas (Cuarta), Guillermo Montenegro (Quinta),
Oscar Liberman (Sexta), Alejandro Speroni (Séptima) y Francisco Adorni
(Octava). Si bien aún no es formalmente candidato, también estuvo José Luis
Espert, quien liderada la lista de Diputados nacionales.
La estética de la imagen también certifica el rol
preponderante del armado en cabeza de La Libertad Avanza, donde los únicos dos
integrantes del Pro, Montenegro y Ritondo se calzaron la campera violeta,
identificatoria del espacio de Javier Milei.
Precisamente, en las últimas se terminó de acordar en Caba
un esquema similar al de la Provincia: el frente con el Pro lleva el nombre del
partido presidido por Karina Milei y el color oficial, que se replicará en las
boletas, es el violeta, sin rastro alguno del amarillo ni del Pro.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Redes