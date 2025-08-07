Pinamar: Conforman una Comisión Investigadora para evaluar la situación de Gregorio Estanga

ZONALES

El actual concejal de Unión por la Patria, Gregorio Estanga, se encuentra en el ojo de la tormenta en el Concejo Deliberante de Pinamar. Además de ocupar una banca en el legislativo local, Estanga es el principal candidato de Fuerza Patria en las próximas elecciones, pero un reciente dato que salió a la luz despertó fuertes cuestionamientos sobre posibles incompatibilidades en sus funciones.





Durante el gobierno de Alberto Fernández, Estanga se desempeñó como jefe de la oficina local de Anses y, en paralelo, ocupó una banca como concejal. En ese entonces, renunció a la dieta correspondiente a su cargo legislativo y sólo percibía el salario como funcionario del organismo nacional.





Sin embargo, con la llegada de Javier Milei al Ejecutivo, Estanga fue cesanteado de la Anses, y desde entonces comenzó a percibir nuevamente la dieta como concejal. El problema se agravó cuando trascendió que también figura como asesor de la Cámara de Diputados, con un salario mensual que se suma a sus ingresos.





En medio de este escenario, el propio Estanga inició una demanda por despido injustificado, en la que la Justicia le dio la razón, ordenando su reincorporación al organismo y fijando un resarcimiento de superior a los 120 millones de pesos.





El caso tomó estado público a partir de una denuncia del portal Pinamar 24, que reveló que el edil podría estar percibiendo ingresos simultáneos por más de 10 millones de pesos mensuales, provenientes de tres fuentes distintas: Anses, Concejo Deliberante y Cámara de Diputados.





La polémica creció aún más cuando el concejal intentó presentar un pedido de licencia por motivos de campaña electoral, pero debió retirarlo en medio del escándalo. El Concejo Deliberante resolvió avanzar con la conformación de una Comisión Investigadora para evaluar si existe o no una incompatibilidad legal entre los cargos y determinar con precisión su situación contractual y patrimonial.





Además, el caso dejó al descubierto otra irregularidad: la gran mayoría de los concejales —14 en total— no han presentado sus Declaraciones Juradas, lo que impide verificar adecuadamente el patrimonio y los ingresos de los ediles.





El concejal Fernando Ávila afirmó que (UCR) explicó que "esto que salió a la luz sobre el concejal Estanga, por más que tenga el cargo, no cobraba la dieta cuando estaba en Anses y eso estaba dentro del marco legal. Pero no sabíamos que también tenía una asesoría en la Cámara de Diputados”.





“Esto amerita una Comisión Investigadora para determinar incompatibilidades y que él pueda hacer su descargo. La Justicia le ordenó volver a la Anses y el pago de 120 millones de pesos. También tenemos el debate pendiente sobre la no presentación de declaraciones juradas, que es grave”.





Por su parte, el concejal Leonardo Napoli, compañero de bancada de Estanga en Fuerza Patria, manifestó en declaraciones a Radio Power:



