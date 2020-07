MADARIAGA: Desde el gobierno aseguran que el brote de coronavirus "por el momento está controlado"

MADARIAGA

Lo afirmó el secretario de salud local Amadeo Echeverría al exponer ante el Comité de Crisis que se reunió esta mañana en el Palacio Municipal y según informaron desde prensa del municipio.Durante el encuentro, el jefe de la cartera sanitaria se dedicó a brindar detalles del trabajo realizado desde su área en estos últimos días y explicó que: del primer caso positivo confirmado el lunes se aislaron a 22 personas y se hisoparon a cuatro contactos estrechos de los cuales dos fueron positivos (el marido y un hijo de la mujer contagiada) y dos negativos (los otros dos hijos de la familia).Con estos resultados el personal de la Secretaria notificó a más personas que forman parte del nexo epidemiológico y actualmente son 57 los aislados.Por otro lado aclaró que de los vínculos estrechos de los nuevos positivos se hisoparon seis personas más que poseían síntomas y otro paciente que ingresó y reunía criterios. Se espera que los resultados estén para hoy a la noche.Respecto a quien fue la persona que se contagió primero, Echeverría explicó que es difícil de determinar ya que tanto la mujer como su marido tuvieron síntomas subjetivos y ambos se movilizaron dentro de lo establecido en la fase 5 que si bien está permitido, también es riesgoso.En este sentido enfatizó que ahora más que nunca la gente debe tomar conciencia de que los cuidados individuales son fundamentales como el uso de tapaboca, respetar la distancia social e higienizarse las manos.A modo de conclusión respecto a lo sanitario puntualizó: “Actualmente podemos decir que el foco está controlado, con 3 casos positivos, 7 sospechosos y 57 aislados”.Al hacer referencia a la salud general de los tres casos activos, el Dr. indicó que se encuentran en buen estado, que no han requerido asistencia y que permanecen en su domicilio, aislados, al igual que los otros dos hijos del matrimonio que dieron negativo. En este punto aclaró que por suerte cuentan con una vivienda que les permite estar juntos pero sin necesidad de compartir ambientes. “Se guían por un instructivo de convivencia que les hicimos llegar desde la Secretaría”.“Con el resto de las personas que permanecen en aislamiento estamos en contacto telefónico y a la actualidad no ha surgido ningún nuevo caso sospechoso”.Como consecuencia de la situación actual y a fin de no seguir ampliando el número de casos el comité de crisis resolvió extremar los controles: se requerirá la documentación pertinente para que la salida y el ingreso sea estrictamente para quienes cuentan con la autorización. Asimismo adelantaron que el control, en ciertos horarios estratégicos se implementará al salir de Madariaga.