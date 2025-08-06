Tragedia en la Autovía 2: manejaba en contramano, chocó de frente y murió

ZONALES

Un trágico accidente vial se registró este martes por la tarde en el kilómetro 334 de la Autovía 2, entre las localidades bonaerenses de Coronel Vidal y General Pirán.





Según confirmaron fuentes oficiales, el siniestro ocurrió cuando un hombre que conducía un Chevrolet Corsa en sentido contrario impactó de frente contra otro vehículo, un Chevrolet Sonic, que circulaba correctamente por su carril. El choque fue de tal magnitud que el conductor del Corsa murió en el acto.





Por su parte, la conductora del Sonic, una docente oriunda de General Pirán, sufrió heridas de consideración y fue trasladada de urgencia al Hospital de Coronel Vidal, donde permanece internada.





En el lugar trabajaron bomberos voluntarios de General Pirán, personal policial, servicios de emergencia médica y Policía Científica, que realizaron las pericias correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.





Hasta el momento, se desconoce por qué el conductor ingresó en contramano a la autovía, una maniobra extremadamente riesgosa que derivó en este lamentable desenlace.





Durante varias horas, el tránsito en la zona se redujo de manera parcial mientras se desarrollaban las tareas de rescate, peritajes y limpieza.





Fuente: Noticiero Diario Dolores