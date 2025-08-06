Castelli será sede de la quinta fecha del Rally Mar y Sierras en el marco del 160° aniversario de la ciudad

Tras la suspensión de la competencia prevista en General Lavalle, la ciudad de Castelli tomó rápidamente la posta y se convertirá en la nueva sede de la quinta fecha del Rally Mar y Sierras, a realizarse entre el 22 y el 24 de agosto.





La elección no es casual: la competencia se integrará a los festejos por el 160° aniversario de Castelli, ciudad ubicada sobre la Autovía 2, uno de los principales accesos a los balnearios de la costa atlántica bonaerense. Por su contexto y tradición, la fecha promete ser una de las más destacadas del calendario.





Desde la organización del campeonato, expresaron un especial agradecimiento al intendente Francisco Echarren, al secretario general Sebastián Echarren, y a los organizadores locales, encabezados por el piloto de la categoría Federico Longhi, por su predisposición y trabajo para garantizar el evento.





También se valoró el compromiso de Oscar Milani, presidente de la FRAD Mar y Sierras, de los miembros del Rally Mar y Sierras y de los sponsors que hicieron posible reprogramar esta importante cita automovilística.