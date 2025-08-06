Axel Kicillof denunció a la SIDE por presunto espionaje ilegal y exigió una investigación judicial

El gobernador bonaerense Axel Kicillof presentó este
miércoles ante el Juzgado Federal N°1 de La Plata, a cargo del juez Alejo Ramos
Padilla, una denuncia penal contra la SIDE por presuntas maniobras de espionaje
ilegal en su contra.
La presentación que hizo el gobernador se sustenta en un
documento al que accedió el periodista Hugo Alconada Mon titulado Hechos
previstos 09JUL25, que detalla reportes de inteligencia clandestina por parte
del organismo.
Según este informe periodístico, la SIDE siguió los
movimientos del propio gobernador, el titular del PJ bonaerense Máximo
Kirchner, el referente del Frente Renovador Sergio Massa y el diputado de la
UCR, Facundo Manes.
El organismo que maneja el secretario de Inteligencia del
Estado, Sergio Neiffert, también habría monitoreado protestas gremiales y
manifestaciones callejeras contra el gobierno del presidente Javier Milei.
El gobernador bonaerense había adelantado que su
administración estaba analizando la presentación judicial, que finalmente se
hizo efectiva este miércoles.
En el escrito, al que pudo acceder la Agencia Noticias
Argentinas, Kicillof solicitó que se investiguen presuntos “delitos de acción
pública cometidos por personas cuya identidad deberá establecerse” y se
investigue el alcance de estos hechos.
La administración bonaerense no fue la única que denunció el
presunto espionaje ilegal del organismo que maneja Neiffert. La investigación
periodística motivó presentaciones similares por parte de la CTA de los
Trabajadores de Hugo Yasky y la CTA Autónoma de Hugo “Cachorro” Godoy.
De comprobarse la veracidad de las acciones denunciadas por
el periodista del diario La Nación, la SIDE podría haber violado el artículo 4
de la Ley de Inteligencia Nacional, que prohíbe la vigilancia de personas por
su afiliación política o social.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Redes