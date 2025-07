Murió una mujer de un paro cardiaco en un gimnasio de Mar del Plata

ZONALES





Una mujer de 34 a帽os muri贸 este mi茅rcoles mientras realizaba ejercicios en un gimnasio ubicado en el barrio Coronel Dorrego de Mar del Plata. La v铆ctima, identificada como Solange 脕balos, sufri贸 una descompensaci贸n en plena actividad f铆sica y, pese a los intentos de reanimaci贸n, falleci贸 en el lugar.





El hecho ocurri贸 en un gimnasio situado en Col贸n al 7700, cuando la joven participaba de una clase y de manera repentina se desmay贸. Seg煤n informaron fuentes policiales, los responsables del establecimiento activaron de inmediato el protocolo de emergencia ya que el lugar cuenta con 谩rea protegida.





Los instructores y encargados del lugar le brindaron los primeros auxilios y realizaron maniobras de reanimaci贸n cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada de una ambulancia privada. Sin embargo, los m茅dicos confirmaron la falta de signos vitales y constataron su fallecimiento en el acto.





En primera instancia, la causa de muerte se atribuy贸 a un paro cardiorrespiratorio, aunque el fiscal Alejandro Pellegrinelli, titular de la Unidad Fiscal de Instrucci贸n N潞5, orden贸 la autopsia para determinar con precisi贸n los motivos del deceso. La causa fue caratulada como “averiguaci贸n de causales de muerte”.





La noticia gener贸 profundo dolor y m煤ltiples mensajes de despedida en redes sociales. “Que injusto y triste lpm. Descansa en paz Sol hermosa. Vol谩 alto genia, hermosa Sol. As铆 te voy a recordar. Siempre tan alegre, bailando y siempre con esa buena onda que irradiabas. Dios le de fuerzas a tus hijitos y familia”, escribi贸 una compa帽era.





Otra joven public贸: “Descansa en paz compa帽eraaa, la alegr铆a de la chamba fuiste para todas… te vamos a extra帽ar mucho”.





Una amiga que se encontraba en el gimnasio en el momento del hecho narr贸 conmovida: “Amiga de mi coraz贸n, no puedo creer que me dejaste sola. Pens茅 que me estabas jodiendo, que te estabas por desmayar. Est谩bamos re bien haciendo gimnasia, mi loca. No pude hacer nada para ayudarte pero me quedo con todas las cosas lindas que compartimos. Me dejaste un dolor tan grande, perd贸n amiga, no pude ayudarte”.





El fiscal Pellegrinelli aguarda el resultado preliminar de la autopsia para avanzar con la investigaci贸n y determinar las causas exactas de la muerte de la joven madre, cuyo fallecimiento caus贸 conmoci贸n en la comunidad marplatense.