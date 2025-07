MADARIAGA: Los dos acusados de robos a jubilados tomaron un remise a Mar del Plata y escaparon sin pagar la totalidad del viaje

MADARIAGA





Increíble pero real: los dos acusados de participar en robos a jubilados en Madariaga fueron liberados esta madrugada por el Juzgado de Garantía 2 que dirige Mariano Cazeaux y pidieron un remís para irse a Mar del Plata. Al llegar discutieron con el conductor y se fueron sin abonar la totalidad del viaje.

CNM puedo contactar a la remisería “El Centro de Los Amigos” en donde corroboraron lo sucedido. Cerca de las dos de la mañana se comunicaron de la comisaría local para informarles que había dos personas recientemente liberadas que querían emprender viaje a Mar del Plata. Precisaban de un vehículo de alquiler porque el Peugeot que utilizaban es el que está secuestrado y en donde se encontraron guantes y pasamontañas que presuntamente se usaron en algunos hechos.

Entre el operador de la agencia y el chofer combinaron la tarifa y los hombres entregaron la mitad. Una vez en “La feliz” manifestaron no tener más dinero y se bajaron sin cumplir con el resto del pago por lo que se evaluaba una nueva denuncia contra ellos.

CNM pudo corroborar que ambos tienen antecedentes por robo. Uno de ellos pagó con una condena y hace poco salió en libertad.

Había pruebas en su contra ¿Por qué los liberaron?

La explicación es meramente técnica y para el Cazeaux faltaban más pruebas. El magistrado es quien investiga el robo al comerciante jubilado Jesús Aibar, de 84 años, que fue cometido el sábado 12 de julio. Justamente en ese hecho los ladrones –que se presume son los mismos- no usaron pasamontañas aunque tampoco dejaron huellas. A eso se le suma el error en la investigación de las primeras horas que llevó a un allanamiento en un sitio equivocado donde había menores.

No se tuvo en cuenta lo sucedido meses atrás en una casa de Buenos Aires al 1200 en donde muy probablemente estos individuos fueron los que entraron a una casa luego de romper una puerta y no se llevaron objetos de valor al encontrar que no había moradores. En este caso se ve el Peugeot 208 secuestrado circular por la zona del atraco. Tampoco que las contexturas coinciden con los ladrones de Aibar en otro hecho sucedido el viernes 18 de julio en un asalto en el barrio Martín Fierro donde se alzaron con dólares. Allí sí se usaron guantes y pasamontañas.





Para el juez interviniente esas son causa del Juzgado de Garantías 1 que tiene a su cargo María Fernanda Hachmann quien no está de guardia esta semana. Por eso el objetivo era girar todo el proceso a ella en las primeras horas de esta mañana justo cuando se cumplían las 24 horas de la aprehensión lo que obligaba a la liberación antes de ese plazo.

Ahora los supuestos ladrones están libres junto a otros dos o tres integrantes de la misma banda. Son de Mar del Plata se conocen datos fidedignos de sus identidades y hay investigaciones en curso por otros robos ocurridos con el mismo Modus Operandi en Pinamar, Mar del Plata y Balcarce.