Kicillof se reunió con los especialistas y le recomendaron no flexibilizar la cuarentena para evitar que colapse el sistema de salud

NACIONALES

“Si en el AMBA seguimos como hasta ahora, para fin de agosto vamos a tener el 91% de las camas ocupadas. La situación es compleja”, sostuvo Gollan durante la reunión. Su mirada recibió el respaldo de la mayoría de los expertos y fue comprendida sin mayores cuestionamientos por parte de los intendentes. Kicillof acompañó esa idea y dejó en claro cuál es su propósito. “Hoy la prioridad es seguir evitando la saturación del sistema de salud”.

“Si la curva crece al 30% a mediados de agosto puede saturar el sistema de salud”.

“Jugando con esa velocidad de crecimiento y la velocidad de ocupación de camas, si se sigue ese ritmo pueden estar colapsadas. Tenemos que pensar que hay que actuar dos o tres semanas antes”.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este martes una extensa reunión por videoconferencia con el comité de expertos que lo asesoran desde que comenzó la pandemia y que han sido determinantes a la hora de decidir los caminos a seguir en la flexibilización o endurecimiento de la cuarentena.A cinco días de que se venza el plazo de la última extensión, el mandatario invitó a la ronda de consultas a un grupo de intendentes del conurbano y a otro del interior para que aporten su mirada sobre cómo ven la situación epidemiológica en sus municipios, además del cumplimiento del aislamiento y los resultados del plan Detectar. En total fueron 44 jefes comunales que siguieron las tres horas de reunión por Zoom.Durante la reunión, la mirada de la mayoría de los expertos estuvo en línea con las declaraciones públicas del Ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, en las últimas horas. Consideran que, a pesar de los 130 días de aislamiento, a este ritmo de contagios el sistema de salud se saturará en la segunda quincena de agosto y se ocuparán el total de las camas de terapia intensiva.Frente a ese escenario preocupante, plantearon que la única forma de evitar el colapso es mantener la cuarentena. Eso implica no dar un paso hacia adelante y ni flexibilizar más actividades. Y, si se aplica una mirada más conservadora, retroceder de fase en el conurbano. Dar un paso atrás parece complicado debido a que la intención del gobierno de Kicillof es coordinar el accionar con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que tiene decidido, de mínima, estirar la fase actual de la cuarentena, y de máxima pasar a la fase 2 y seguir flexibilizando actividades.Aseguró.Algunos de los intendentes que formaron parte del encuentro virtual fueron Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Fernando Gray (Esteban Echeverría), Fernando Espinoza (La Matanza), Andrés Watson (Florencio Varela) y el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Federico Otermin, en representación de Lomas de Zamora. También estuvieron el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan; , su viceministro Nicolás Kreplac y la ministra de Gobierno, Teresa García.Mientras se llevaba a cabo la reunión el nuevo parte del Ministerio de Salud informó que en la provincia de Buenos Aires se habían registrado 4.167 contagios en las últimas 24 horas. El número más alto desde que comenzó la pandemia y un argumento potente para el discurso del gobierno provincial sobre el estado de alerta permanente que existe en Buenos Aires con respecto a la curva de contagios.Esta mañana, en una entrevista radial, Gollan pareció esclarecer el panorama bonaerense y los temores que tiene el Gobierno. Anticipó lo que por la tarde dejaría en claro en el encuentro virtual.Precisó. También remarcó que el número de contagios nunca bajó.Aclaró.Al día de hoy las camas de terapia intensiva en el conurbano están ocupadas en un 60%. Un número que le permite vivir el día a día sin temores a la administración kicillofista. Sin embargo, el miedo aparece cuando hay una tendencia a que los niveles de contagio crezcan o, en el mejor de los casos, se mantengan.La cuenta que más siguen en el Ministerio de Salud bonaerense es la de las camas de terapia intensivas. Cuántas hay, en qué tiempo se desocupan, cuántas se agregaron, en dónde están ubicadas. Ese monitoreo permanente termina dando al detalle la situación del sistema de salud que, según Gollan, “está muy tensionado”.Pese al complejo escenario, en Salud advierten que la ocupación de camas en Terapia Intensiva no crece a la par de los contagios. ¿Cuál es la explicación? Que un porcentaje importante de los últimos contagiados son personas jóvenes que logran recuperarse sin llegar a estar internados en el sector de mayor complejidad.De todas formas, consideran que colapso sanitario es una posibilidad concreta en el corto plazo y que las medidas para evitarlo se tienen ahora para que los resultados se vena en quince días.Este miércoles por la mañana Kicillof y Rodríguez Larreta se encontrarán en La Plata para comenzar a negociar la próxima fase de la cuarentena. Desde el entorno del Gobernador dicen que “las cartas están sobre la mesa” y dejan entrever que los datos duros muestran que la única salida es mantener la cuarentena. En el gobierno porteño sostienen que la idea “es ponerse de acuerdo” pero eso no implica “hacer exactamente lo mismo”.El jueves Kicillof tendrá un encuentro virtual con los intendentes para tener un panorama más detallado de la situación en los municipios. Y, finalmente, el viernes se reuniría, junto a Rodríguez Larreta, con el Presidente para terminar de acordar los anuncios de la próxima fase de la cuarentena. La tarea de Alberto Fernández será encontrar un nuevo equilibrio para el AMBA.Las miradas sobre la continuidad de la cuarentena caminan por dos rutas diferentes. El gobierno porteño, con un promedio de 1200 casos por día, no está dispuesto a dar marcha atrás. Asumen que el cumplimiento de la cuarentena es cada vez menor y que hay que acompañar el proceso de flexibilización teniendo en cuenta que el comportamiento de la gente.En La Plata la realidad es otra. En el peor de los sueños aparece el sistema sanitario colapsado y mayor cantidad de muertes frente a la imposibilidad de atender a todos los pacientes.La decisión de Kicillof es no correr riesgos. Y la defenderá en los próximos días.