MADARIAGA – Habló el hombre allanado por el robo a “El Catamarqueño”: “Se equivocaron y los chorros que hicieron esto se matan de la risa”

Héctor Jaime, vecino del barrio Kennedy, rompió el silencio tras el allanamiento realizado en su casa el domingo por la tarde, en el marco de la investigación por el violento robo sufrido por Jesús María Aibar, el histórico comerciante de Madariaga dueño de “El Catamarqueño”.

En declaraciones radiales a FM Actitud, Jaime aseguró:



Se equivocaron y los chorros que hicieron esto se matan de la risa. A mí me ensuciaron, me arruinaron como familia y revolvieron todo buscando lo que no hay.