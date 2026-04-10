Home Ads
NACIONALES

La psicología dice que quienes buscan agradar constantemente suelen dejar de lado sus propias emociones

Redacción CNM abril 10, 2026

Home Ads

Home Ads

En muchos vínculos hay personas que buscan agradarle a los demás constantemente y siempre están a disposición de sus necesidades. Si bien esto puede parecer una virtud, la psicología advierte que cuando esta conducta es cotidiana puede ser perjudicial para sus propias emociones .

En psicología, este patrón se conoce como people-pleasing o “necesidad excesiva de agradar”. No se trata simplemente de ser amable o generoso, sino de una tendencia a priorizar a los otros de forma constante, evitar conflictos y buscar aprobación externa.

Distintos estudios en psicología social y clínica detectaron que las personas con altos niveles de este comportamiento suelen reportar menor bienestar emocional , sobre todo cuando no logran equilibrar sus propias necesidades con las de los demás.

No hay una sola causa, pero los especialistas coinciden en varios factores que suelen repetirse:

Desde un enfoque evolutivo, los seres humanos buscan pertenecer a un grupo. El problema aparece cuando esa necesidad se vuelve extrema y se deja de lado el propio bienestar.

Cuando agradar se convierte en una obligación, aparecen consecuencias como cansancio emocional, ansiedad o estrés por sostener siempre esa imagen, dificultad para reconocer las propias emociones y una sensación de vacío o frustración.

La psicología señala que no es saludable construir la autoestima únicamente a partir de la aprobación de los demás .

Modificar esta forma de vincularse lleva tiempo, pero es posible con pequeños pasos:

Fuente: TN


Home Ads

Home Ads
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Tags