Un estudio en Estados Unidos asoció el consumo de chocolate amargo con un 70% menos de síntomas de depresión

A la hora de darse un gusto dulce, el chocolate es una de las opciones favoritas de millones de personas en todo mundo. Aunque para muchos se trata solo de su sabor característico, un estudio realizado en Estados Unidos reveló que el consumo de chocolate amargo podría estar asociado con efectos positivos sobre la salud mental .

La investigación, realizada por especialistas de University College of London , University of Calgary y otras instituciones, analizó a 13.626 estadounidenses y demostró que aquellos que habían declarado consumir chocolate amargo presentaban menos posibilidades de presentar síntomas de depresión .

Para llegar a esta conclusión, compararon los hábitos de consumo de chocolate de los participantes con sus respuestas sobre salud mental. A partir de ese análisis, observaron que quienes elegían las variedades más amargas presentaban menos síntomas depresivos que aquellos que optaban por versiones con leche.

Entre los principales hallazgos del trabajo, los especialistas señalaron que:

Si bien el estudio no permitió establecer una relación directa, los expertos plantearon que esta vinculación podría explicarse por algunas características particulares del chocolate amargo . Entre ellas, destacaron la presencia de compuestos antioxidantes, las diferencias en su composición respecto de las versiones más azucaradas y el impacto que algunos de sus componentes podrían tener sobre el estado de ánimo.

Para los especialistas, el vínculo podría explicarse por factores como:

Aunque el estudio no aseguró una relación directa entre el consumo de chocolate amargo y beneficios para la salud mental, volvió a poner la lupa en cómo ciertos hábitos cotidianos pueden influir en el estado de ánimo .

Fuente: TN