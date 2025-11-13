Condenaron a un joven de Ayacucho a 8 años de prisión por privar de la libertad a una menor que había sido su pareja, lesionarla y abusar sexualmente de ella

ZONALES

La definición llegó a través de un juicio abreviado realizado en el Tribunal en lo Criminal nº 1 departamental el Dr. Christian Rabaia en donde Damián Reyes, de 20 años de edad, fue condenado por ser responsable de los delitos de Privación ilegal de la libertad, daño, abuso sexual y lesiones leve agravadas.

Los hechos se sucedieron desde 2023 cuando el condenado tenía 18 años de edad. En mayo de ese año interceptó a quien había sido su pareja, una menor de 14 años, cuando esta se desplazaba en una moto en la ciudad de Ayacucho, para seguidamente mediante amenazas subirse al rodado y obligó a la joven que se dirigiera hacía la zona rural. Al quedarse la moto sin combustible, el sindicado valiéndose de nuevas amenazas forzó a la víctima a continuar a pie.

En ese momento, y usando un arma blanca, le rompió el celular y lo tiró en el campo. Una vez hecho esto, y ya incomunicada la chica, la amenazó, la intimidó y la obligó a la menor a mantener relaciones sexuales contra su voluntad.

Después golpeó a la chica y la retuvo hasta el día siguiente siempre maltratándola. A la mañana siguiente intentó ahorcarla y le apoyó un cuchillo en la garganta. Al soltarla la amenazó y le dijo que, si era denunciado, “tomaría más coraje para matarla”.

En la denuncia penal formulada en la Estación de Policía Comunal de Ayacucho el 16 de mayo de 2023, la progenitora de la menor señaló que esta no había regresado al hogar, que se movilizaba en una moto Gilera 110 cc, que la misma se había peleado con su expareja, Damián Reyes, y que había observado en las cámaras de seguridad de un vecino cuando ambos pasan en la moto. Asimismo indicó, que su hija había cortado la relación unos meses antes porque el joven era muy violento.

Horas más tarde la moto fue hallada abandonada en el camino rural “Paraje Fair”, camino a Labardén, a unos 20 kilómetros de Ayacucho.

La víctima relató a las autoridades los detalles de lo sucedido, dijo haber pasado todo ese día y la noche en el campo en lo que sería una especie de pozo, sin agua, habló de las amenazas y los golpes, indicando que en horas de la madrugada habían empezado a caminar.

El puestero de un establecimiento rural dijo haber tomado conocimiento que estaban buscando a Damián Reyes y a la menor, haber observado cuando esta llegaba hasta la tranquera donde él se encontraba, haberle preguntado cómo se encontraba y dónde estaba Reyes, señalando la joven que dentro del potrero, indicando el testigo haberlo ido a buscar en la camioneta y luego avisado a la policía que ambos se encontraban sentados en la tranquera de acceso al campo, que pasados unos minutos se había hecho presente un móvil policial que los había trasladado a la ciudad.

El imputado declaró y dio su versión, señalando el Juez que, analizados meticulosamente los argumentos y las explicaciones esgrimidas por el encartado Damián Reyes, esta sólo podía ser calificada como una simple alegación desprovista de todo sustento, tanto fáctico como jurídico. Que su versión no sólo era incongruente, sino que además se configura como manifiestamente ilógica e insustentable frente a las pruebas colectadas. Consecuentemente para el Magistrado, los relatos y restantes elementos de prueba, analizados concatenadamente constituían un marco probatorio contundente que permitían concluir que el imputado era autor de los hechos endilgados.