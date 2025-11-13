MAR DEL PLATA - Sorpresa por la aparición de un tiburón en el Torreón: un video muestra cómo fue pescado

El episodio ocurrió a pocos metros de la orilla y quedó registrado por pescadores locales





Un grupo de pescadores marplatenses vivió una escena tan inusual como impactante en la zona del Torreón del Monje, cuando uno de ellos logró enganchar un tiburón a pocos metros de la orilla.





El momento fue registrado en video y difundido a través de la cuenta de Instagram @anzuelo.loco, donde rápidamente se volvió viral. En las imágenes se escucha a uno de los presentes exclamar: “¡Mirá qué tiburón que sacaste!”, mientras el animal intenta zafarse entre las piedras, ayudado por el oleaje.





Tras varios segundos de tensión, el tiburón finalmente consiguió soltarse del anzuelo y regresó al mar, ante el asombro y los aplausos de los testigos.





El breve video, que ya acumula miles de reproducciones, generó sorpresa y comentarios en redes sociales, donde muchos usuarios celebraron el desenlace y destacaron la fuerza del ejemplar y la inusual cercanía con la costa marplatense.