LA COSTA: Comienza este finde el Operativo de Seguridad en Playa con más de 120 guardavidas

La Municipalidad de La Costa informó que este sábado 15 de
noviembre se pondrá en marcha el Operativo de Seguridad en Playa – Temporada
2025/2026, con el objetivo de cuidar y proteger a vecinos, vecinas y visitantes
a lo largo de toda la extensión del Partido de La Costa.
El dispositivo contará en esta primera etapa con 68 puestos
de vigilancia distribuidos estratégicamente en todas las localidades costeras y
con la participación de más de 120 guardavidas.
La cobertura del servicio se extenderá durante cinco meses,
hasta el 15 de abril de 2026, garantizando la presencia de personal
especializado en seguridad acuática.
El horario de los guardavidas será de 10.00 a 18.00, y las
bajadas a playa con cobertura serán las siguientes:
SAN CLEMENTE
Punta Rasa
Playa Norte
Calle 69
Calle 2 Sur
Calle 3 Norte
Av. Segunda
Calle 50
Calle 73
LAS TONINAS
Calle 18
Calle 26
Calle 32
Calle 36
Calle 44
Calle 50
SANTA TERESITA
Camping Estancia El Carmen
Calle 28
Calle 30
Calle 35
Calle 39
Calle 41
Calle 43
Calle 47
Calle 50
MAR DEL TUYÚ
Calle 54
Calle 58
Calle 63
Calle 67
Calle 72
Muelle
Calle 79
Calle 86
Calle 94
Calle 91
COSTA DEL ESTE
Avenida 1
Avenida 3
Avenida 6
AGUAS VERDES
Calle Chiriguano
LUCILA DEL MAR
Misiones
Muelle
Salta
Jujuy
Santa Fe
Río Negro
COSTA AZUL
Alberdi
Duhau
Urquiza
SAN BERNARDO
Obligado
Frías
Hernández
Hernandarias
Av. San Bernardo
Santa María de Oro
Falkner
Strobel
Mensajerías
Drumond
MAR DE AJÓ
Belgrano
Sarmiento
Corrientes
Moreno
San Luis
Rial
Ramos Mejía
Avellaneda
Libertador San Martín
Azopardo
Blanco Encalada
Sacconi
La Argentina
López Calvetti
Brown
Colón
Gaito
NUEVA ATLANTIS
Etcheverría
Roldán
Halbach
