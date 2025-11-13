LA COSTA: Comienza este finde el Operativo de Seguridad en Playa con más de 120 guardavidas

ZONALES

La Municipalidad de La Costa informó que este sábado 15 de noviembre se pondrá en marcha el Operativo de Seguridad en Playa – Temporada 2025/2026, con el objetivo de cuidar y proteger a vecinos, vecinas y visitantes a lo largo de toda la extensión del Partido de La Costa.

El dispositivo contará en esta primera etapa con 68 puestos de vigilancia distribuidos estratégicamente en todas las localidades costeras y con la participación de más de 120 guardavidas.

La cobertura del servicio se extenderá durante cinco meses, hasta el 15 de abril de 2026, garantizando la presencia de personal especializado en seguridad acuática.

El horario de los guardavidas será de 10.00 a 18.00, y las bajadas a playa con cobertura serán las siguientes:

SAN CLEMENTE

Punta Rasa

Playa Norte

Calle 69

Calle 2 Sur

Calle 3 Norte

Av. Segunda

Calle 50

Calle 73

LAS TONINAS

Calle 18

Calle 26

Calle 32

Calle 36

Calle 44

Calle 50

SANTA TERESITA

Camping Estancia El Carmen

Calle 28

Calle 30

Calle 35

Calle 39

Calle 41

Calle 43

Calle 47

Calle 50

MAR DEL TUYÚ

Calle 54

Calle 58

Calle 63

Calle 67

Calle 72

Muelle

Calle 79

Calle 86

Calle 94

Calle 91

COSTA DEL ESTE

Avenida 1

Avenida 3

Avenida 6

AGUAS VERDES

Calle Chiriguano

LUCILA DEL MAR

Misiones

Muelle

Salta

Jujuy

Santa Fe

Río Negro

COSTA AZUL

Alberdi

Duhau

Urquiza

SAN BERNARDO

Obligado

Frías

Hernández

Hernandarias

Av. San Bernardo

Santa María de Oro

Falkner

Strobel

Mensajerías

Drumond

MAR DE AJÓ

Belgrano

Sarmiento

Corrientes

Moreno

San Luis

Rial

Ramos Mejía

Avellaneda

Libertador San Martín

Azopardo

Blanco Encalada

Sacconi

La Argentina

López Calvetti

Brown

Colón

Gaito

NUEVA ATLANTIS

Etcheverría

Roldán

Halbach