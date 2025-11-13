MADARIAGA: Este sábado se realizará el Pre Festival Folklórico “Buscando Nuevos Valores”

MADARIAGA

Este sábado 15 de noviembre se llevará adelante una nueva edición del Pre Festival Folklórico “Buscando Nuevos Valores”, el certamen competitivo de alcance nacional organizado por la Fiesta Nacional del Gaucho, que en esta oportunidad seleccionará ganadores en nueve rubros artísticos:

Solista Vocal Femenino

Solista Vocal Masculino

Recitador Tradicional

Solista Surero

Conjunto Instrumental

Solista Instrumental

Dúo Vocal / Conjunto Vocal

Revelación Juvenil (entre 12 y 16 años)





El jurado estará integrado por Carlos Parisotti, Facundo Picone y Carlos Lindón Colombo, tres referentes con trayectoria en distintos certámenes folklóricos nacionales.





Los ganadores recibirán diploma de reconocimiento, premio económico y la posibilidad de presentarse en el Escenario Mayor Argentino Luna durante la 53ª edición de la Fiesta Nacional del Gaucho.





Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el viernes 14, mientras que el sábado desde las 15, en la Casa de la Cultura, continuará el proceso de acreditación de los participantes.





El espectáculo comenzará a las 20 horas, con la conducción de Julio Srur. El valor de la entrada será de $5.000, mientras que los socios ingresarán de manera gratuita.