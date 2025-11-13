MADARIAGA: Bandas en vivo, baile, charlas y un gran desfile en la primera edición de la Feria Incluir

La Feria Incluir, organizada por el Área de Discapacidad y el Consejo Escolar, se realizará este viernes a partir de las 16 horas en el Parque de la Estación, con una propuesta abierta a toda la comunidad que combinará música, baile, actividades participativas y un desfile inclusivo.





Esta primera edición ofrecerá un amplio abanico de actividades. Habrá música en vivo, espacios de baile, dinámicas sensoriales y talleres abiertos al público. El evento contará con la participación de grupos locales y propuestas orientadas a la integración.





Entre los números artísticos se presentarán Renacer Criollo, un grupo del Centro de Jubilados dirigido por Gustavo Luján, el grupo de baile de la Sociedad de Fomento Quintanilla y Alegrarte. En el escenario musical actuarán las bandas No Digas Más, Synesthesia y Grupo Revancha.





Durante la jornada también se realizarán reconocimientos a cooperadoras y a vecinos que representaron a Madariaga en competencias deportivas y culturales a lo largo del año.





En los espacios dinámicos habrá propuestas variadas como clases de danzas árabes, ajedrez, rincón de bibliotecas, taller de dibujo, entre otras actividades destinadas a todas las edades.





Además, la Lic. Giuliana Potta (UADE) brindará una charla sobre discapacidad y accesibilidad, destinada a sensibilizar y aportar herramientas para una comunidad más inclusiva.





El cierre estará a cargo de un desfile con la participación de cuatro marcas de ropa y la presencia de personas que asisten a FAE, integrantes de equipos de fútbol locales y estudiantes de la Escuela Especial, entre otros.

En los alrededores del Parque habrá puestos de comida atendidos por cooperadoras y un grupo de egresados, además de un stand de ropa usada en excelentes condiciones y a precios accesibles.