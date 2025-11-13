Home Ads Home Ads
ZONALES

PRIMERO EN CNM - Violento asalto en Cariló: Entraron 6 encapuchados, redujeron a un abuelo y le robaron dólares

cnm noviembre 13, 2025

Un hombre de 84 años fue víctima de un asalto violento en su vivienda ubicada en Magnolia 970, Cariló, durante la noche del martes.


Según los detalles a los que accedió CNM un abuelo de 84 años se encontraba en su domicilio cerca de las 20:00 cuando fue sorprendido por seis delincuentes encapuchados y vestidos de oscuro.


Los asaltantes lo maniataron y lo amenazaron exigiendo dinero, permaneciendo dentro de la casa por alrededor de treinta minutos. Finalmente se dieron a la fuga tras sustraer 2.000 dólares, un teléfono celular y un pistolón antiguo sin numeración visible.


La investigación quedó a cargo de la UFI N°5, con intervención de Policía Científica y colaboración de la SubDDI Pinamar. 


El tercer hecho con características similares en Pinamar. El 29 de octubre tres ladrones encapuchados asaltaron a un abuelo de 88 años en calle Delfines y le llevaron monedas de oro, dólares y algunos euros. 


Según puco recabar CNM también hubo otro intento muy parecido en la zona del golf en donde una abuela, que vive sola, llegó a dar aviso a través de una alarma vecinal y provocó la huida de los malvivientes. 



