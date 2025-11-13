PRIMERO EN CNM - Violento asalto en Cariló: Entraron 6 encapuchados, redujeron a un abuelo y le robaron dólares

Un hombre de 84 años fue víctima de un asalto violento en su vivienda ubicada en Magnolia 970, Cariló, durante la noche del martes.





Según los detalles a los que accedió CNM un abuelo de 84 años se encontraba en su domicilio cerca de las 20:00 cuando fue sorprendido por seis delincuentes encapuchados y vestidos de oscuro.





Los asaltantes lo maniataron y lo amenazaron exigiendo dinero, permaneciendo dentro de la casa por alrededor de treinta minutos. Finalmente se dieron a la fuga tras sustraer 2.000 dólares, un teléfono celular y un pistolón antiguo sin numeración visible.





La investigación quedó a cargo de la UFI N°5, con intervención de Policía Científica y colaboración de la SubDDI Pinamar.





El tercer hecho con características similares en Pinamar. El 29 de octubre tres ladrones encapuchados asaltaron a un abuelo de 88 años en calle Delfines y le llevaron monedas de oro, dólares y algunos euros.





Según puco recabar CNM también hubo otro intento muy parecido en la zona del golf en donde una abuela, que vive sola, llegó a dar aviso a través de una alarma vecinal y provocó la huida de los malvivientes.



