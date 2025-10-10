PERGAMINO: Lanzaron una cadena de oración por Catalina

NACIONALES

Con profundo dolor y conmoción, la comunidad de Rancagua y Pergamino impulsa una cadena de oraciones por la salud de Catalina, la niña de 10 años que permanece internada en el Hospital de Pediatría Garrahan de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La menor sufrió lesiones gravísimas en la cabeza provocadas por la esquirla de metal lanzada por la explosión de un experimento que simulaba la erupción de un volcán, durante la feria de ciencias del Instituto Comercial Rancagua, el jueves pasado.

Hospital Garrahan





De acuerdo con fuentes consultadas, Catalina está internada en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica, bajo monitoreo constante del equipo médico especializado. Su estado es delicado y el pronóstico reservado, por lo que en esa primera jornada se evaluaba su evolución neurológica y general con extrema cautela y en forma frecuente.

Los padres de la niña permanecen en Buenos Aires, acompañándola y manteniendo reuniones periódicas con los profesionales del área de terapia intensiva, quienes brindan actualizaciones sobre su cuadro clínico y las estrategias de tratamiento. Por respeto a la privacidad familiar, no trascendieron detalles sobre el alcance exacto de las lesiones ni sobre las intervenciones médicas realizadas.

Catalina había concurrido a la feria como espectadora junto a familiares, cuando la onda expansiva del estallido la alcanzó de lleno, provocándole quemaduras y una herida penetrante en el rostro.