Córdoba: una mujer murió apuñalada 34 veces e imputaron a su hijo por el crimen

La comunidad de Villa María, una ciudad del centro de
Córdoba, sigue consternada desde el jueves por la tarde, cuando se encontró a
Mónica Viviana Salguero, de 62 años, sin vida en su casa del barrio Lamadrid,
en medio de una escena de crimen brutal. Horas más tarde, la Policía de la
provincia detuvo a su hijo de 38 años y la Justicia lo imputó como principal
sospechoso del homicidio.
El informe forense que se difundió este viernes aportó
detalles estremecedores del crimen de Salguero: sufrió 34 heridas
cortopunzantes, en un marco de extrema violencia, algunas de ellas con cuatro
centímetros de profundidad promedio. Las más graves fueron dos heridas en el
tórax y uno de los pulmones, mientras que otra comprometió el corazón.
Todo fue perpetrado con un cuchillo tipo Tramontina, que fue
secuestrado en el interior de la casa, donde también se encontró uno similar
que habría utilizado la mujer para defenderse.
Según el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, "estas
lesiones produjeron un hematoma torácico extenso y shock hipovolémico (es
decir, desangramiento), determinando como causa eficiente de la muerte:
múltiples heridas de arma blanca".
El crimen habría sucedido en la noche del miércoles, horas
antes de que el cuerpo de Salguero fuera encontrado en su casa de la calle
Periodistas Argentinos al 400, en el barrio Lamadrid, en el centro de Villa
María, una ciudad en la que viven poco menos de 100 mil personas.
Horas más tarde del hallazgo, la Policía de Córdoba detuvo a
Carlos Daniel Gómez, de 33 años e hijo de la víctima, quien apareció en el
domicilio, en el que también vive.
Gómez vestía, al momento de personarse en la casa del
crimen, ropa con manchas de sangre y por eso quedó detenido de inmediato.
Trascendió en medios locales, como El Doce, que el hombre estaría transitando
un tratamiento psiquiátrico por esquizofrenia y que los propios vecinos
conocerían episodios de violencia a lo largo de los años.
La investigación quedó a cargo del fiscal René Bosio, de la
Fiscalía de Instrucción del Tercer Turno de Villa María. Las primeras
diligencias de la investigación se dieron justamente por declaraciones de
vecinos y por el peritaje de cámaras de seguridad.
