"Pergamino: quisieron simular la erupción de un volcán para una feria de ciencias y explotó

ZONALES

Un grave episodio generó conmoción en la ciudad bonaerense de Pergamino cuando un experimento en una feria de ciencias en una escuela explotó. Hay al menos diez alumnos heridos debido a las chispas que salieron disparadas, y hay una menor que se encuentra en grave estado y fue trasladada de urgencia al Hospital Garrahan.

El miércoles por la noche, en el Instituto Comercial Rancagua, ubicado a las afueras de Pergamino, hubo una feria de ciencias para promover proyectos de los alumnos. En ese marco, un grupo fue a presentar un experimento que tenía que simular la erupción de un volcán. Sin embargo, cuando lo prendieron fuego, las llamas se apoderaron de la estructura y, segundos después, explotó como una bomba.

Esto provocó que restos del material en llamas se dispersaran como esquirlas y alcanzaran a varios chicos, de acuerdo a lo que informó el medio local La Opinión. Hay al menos diez heridos, en su mayoría alumnos, que sufrieron distintas heridas: cortes, quemaduras y contusiones.

Al lugar llegaron varias ambulancias y equipos de emergencia que trasladaron a los heridos al hospital. Por el momento, todos permanecen internados y en observación.

Por su parte, una alumna de 12 años que se encontraba en la primera fila recibió un impacto directo en la cara. La menor debió ser internada en el Hospital San José. No obstante, ante el riesgo de perder uno de sus ojos y debido al severo daño facial que presenta, durante la madrugada de este viernes el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires mandó un helicóptero sanitario para trasladarla al Hospital Garrahan, centro de salud de referencia en el tratamiento de niños en el país.

“Había chicos con la cara ensangrentada”

Algunos testigos brindaron detalles de la repentina explosión. “Fue un estruendo tremendo, todos empezaron a gritar, había chicos con la cara ensangrentada y padres que no sabían qué hacer”, dijo una madre que estaba allí en diálogo con La Opinión.

Las autoridades realizaron un perímetro en el aula afectada y en el patio de la institución. En tanto, se inició una investigación para determinar responsabilidades y los materiales que provocaron el incidente.