"Pergamino: quisieron simular la erupción de un volcán para una feria de ciencias y explotó

Un grave episodio generó conmoción en la ciudad bonaerense de Pergamino cuando un experimento en una feria de ciencias en una escuela explotó. Hay al menos diez alumnos heridos debido a las chispas que salieron disparadas, y hay una menor que se encuentra en grave estado y fue trasladada de urgencia al Hospital Garrahan.
El miércoles por la noche, en el Instituto Comercial
Rancagua, ubicado a las afueras de Pergamino, hubo una feria de ciencias para
promover proyectos de los alumnos. En ese marco, un grupo fue a presentar un
experimento que tenía que simular la erupción de un volcán. Sin embargo, cuando
lo prendieron fuego, las llamas se apoderaron de la estructura y, segundos
después, explotó como una bomba.
Esto provocó que restos del material en llamas se
dispersaran como esquirlas y alcanzaran a varios chicos, de acuerdo a lo que
informó el medio local La Opinión. Hay al menos diez heridos, en su mayoría
alumnos, que sufrieron distintas heridas: cortes, quemaduras y contusiones.
Al lugar llegaron varias ambulancias y equipos de emergencia
que trasladaron a los heridos al hospital. Por el momento, todos permanecen
internados y en observación.
Por su parte, una alumna de 12 años que se encontraba en la
primera fila recibió un impacto directo en la cara. La menor debió ser
internada en el Hospital San José. No obstante, ante el riesgo de perder uno de
sus ojos y debido al severo daño facial que presenta, durante la madrugada de
este viernes el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires mandó un
helicóptero sanitario para trasladarla al Hospital Garrahan, centro de salud de
referencia en el tratamiento de niños en el país.
“Había chicos con la cara ensangrentada”
Algunos testigos brindaron detalles de la repentina
explosión. “Fue un estruendo tremendo, todos empezaron a gritar, había chicos
con la cara ensangrentada y padres que no sabían qué hacer”, dijo una madre que
estaba allí en diálogo con La Opinión.
Las autoridades realizaron un perímetro en el aula afectada
y en el patio de la institución. En tanto, se inició una investigación para
determinar responsabilidades y los materiales que provocaron el incidente.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Redes