CASTELLI: Un joven fue detenido acusado de matar a otro durante una pelea en plena vía pública

ZONALES

Un hombre de 26 años, identificado como I. A., fue aprehendido este viernes por la mañana en Castelli, acusado de haber asesinado a otro individuo durante una violenta pelea ocurrida frente al hospital local.

El hecho se registró alrededor de las 6:20 de la mañana en la intersección de San Martín y Falucho, cuando la policía tomó conocimiento de que dos personas se enfrentaban en la vereda del centro de salud. Según testigos, tras la confrontación, uno de los involucrados se alejó en dirección a la plaza Castelli, mientras el otro se marchó hacia el sentido contrario.

Minutos después, personal médico del hospital alertó que en la plaza Juan José Castelli se encontraba una persona sin vida, con manchas de sangre y signos de violencia en la cabeza, constatados por el médico de guardia.

A partir de una rápida investigación y del análisis de cámaras de seguridad, los agentes determinaron que la víctima era la misma persona que había participado en la pelea. En las imágenes se observa que la agresión fue cometida con un arma blanca.

La policía logró interceptar a I. A. en la puerta de su domicilio, ubicado en Bolívar y Sarmiento, donde fue detenido. En el momento de la aprehensión no presentaba lesiones visibles, según el parte médico.

En el operativo intervino personal de Policía Científica, que secuestró la ropa del acusado y realizó pericias en la escena del crimen. Además, se desplegó un rastrillaje en busca del arma homicida, aunque no fue hallada hasta el momento.

El caso quedó bajo investigación de la Ayudantía Fiscal de Castelli, que dispuso las diligencias de rigor y la realización de la autopsia en la morgue policial de Dolores, prevista para las 14:30.

La causa fue caratulada como “Homicidio” (art. 79 del Código Penal) y continúa bajo instrucción judicial para determinar las circunstancias exactas del hecho y la identidad del fallecido.