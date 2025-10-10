CASTELLI: Un joven fue detenido acusado de matar a otro durante una pelea en plena vía pública

Un hombre de 26 años, identificado como I. A., fue
aprehendido este viernes por la mañana en Castelli, acusado de haber asesinado
a otro individuo durante una violenta pelea ocurrida frente al hospital local.
El hecho se registró alrededor de las 6:20 de la mañana en
la intersección de San Martín y Falucho, cuando la policía tomó conocimiento de
que dos personas se enfrentaban en la vereda del centro de salud. Según
testigos, tras la confrontación, uno de los involucrados se alejó en dirección
a la plaza Castelli, mientras el otro se marchó hacia el sentido contrario.
Minutos después, personal médico del hospital alertó que en
la plaza Juan José Castelli se encontraba una persona sin vida, con manchas de
sangre y signos de violencia en la cabeza, constatados por el médico de
guardia.
A partir de una rápida investigación y del análisis de
cámaras de seguridad, los agentes determinaron que la víctima era la misma
persona que había participado en la pelea. En las imágenes se observa que la
agresión fue cometida con un arma blanca.
La policía logró interceptar a I. A. en la puerta de su
domicilio, ubicado en Bolívar y Sarmiento, donde fue detenido. En el momento de
la aprehensión no presentaba lesiones visibles, según el parte médico.
En el operativo intervino personal de Policía Científica,
que secuestró la ropa del acusado y realizó pericias en la escena del crimen.
Además, se desplegó un rastrillaje en busca del arma homicida, aunque no fue
hallada hasta el momento.
El caso quedó bajo investigación de la Ayudantía Fiscal de
Castelli, que dispuso las diligencias de rigor y la realización de la autopsia
en la morgue policial de Dolores, prevista para las 14:30.
La causa fue caratulada como “Homicidio” (art. 79 del Código
Penal) y continúa bajo instrucción judicial para determinar las circunstancias
exactas del hecho y la identidad del fallecido.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Redes