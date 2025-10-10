Mató a su padre a martillazos tras una discusión por un atado de cigarrillos

Una tragedia familiar sacude a la localidad bonaerense de Pablo Nogués, en el partido de Malvinas Argentinas. Un hombre de 65 años fue asesinado por su propio hijo, de 37, tras una violenta pelea originada por un reclamo de cigarrillos.





El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en Senillosa al 3100, esquina Nueve de Julio, donde ambos convivían. En medio de la discusión, el hijo tomó un martillo y atacó brutalmente a su padre, identificado como Rodolfo Alcides Sosa, provocándole graves heridas en la cabeza.





El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital de Trauma y Emergencias Doctor Federico Abete, donde falleció a causa de las lesiones. Luego del ataque, el agresor escapó, pero fue detenido minutos más tarde en las inmediaciones, durante un operativo desplegado por efectivos de la comisaría 2ª de Pablo Nogués.





En la escena del crimen, personal de la Policía Científica secuestró el martillo utilizado en la agresión. Los investigadores intentan ahora determinar el estado mental del detenido, quien fue derivado al Hospital Psiquiátrico Doctor Ramón Carrillo para ser sometido a pericias psiquiátricas.





El caso fue caratulado como parricidio y quedó a cargo de la fiscal Mirna Paula Sánchez, de la Unidad Funcional Descentralizada N°19 de los tribunales de San Martín.