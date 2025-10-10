Argentina enfrenta a Venezuela en Miami: el primer amistoso que pone a prueba a los nuevos nombres de Scaloni

NACIONALES

La Selección argentina saldrá a la cancha este viernes a las 21:00 en el Hard Rock Stadium de Miami para jugar el primer amistoso de su gira por Estados Unidos que sirve como banco de pruebas para Lionel Scaloni. Con la mira puesta en el Mundial 2026, la Albiceleste se midirá con una Venezuela golpeada después de quedarse sin chances de acceder a la cita máxima en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas.

El partido se jugará desde las 21:00 con el arbitraje de la estadounidense Tori Penso y transmisión de TyC Sports y Telefé.

Argentina viene de cerrar las Eliminatorias Sudamericanas en lo más alto, con 38 puntos, tras golear 3-0 a la Vinotinto en el Monumental y perder 1-0 ante Ecuador en Guayaquil. Con la clasificación al Mundial asegurada desde marzo, el foco de la Selección está puesto ahora en ajustar detalles y darle rodaje a los que menos minutos sumaron durante la competencia oficial.

El DT Lionel Scaloni avisó que los dos amistosos programados en la ventana FIFA de octubre serán para probar jugadores que aspiran a cubrir los pocos puestos disponibles para la nómina mundialista.

Si bien no lo confirmó, todo indica que Lionel Messi no será titular esta noche. El capitán arrastra un desgaste importante tras jugar seis partidos en 21 días con el Inter Miami y el cuerpo técnico lo notó cansado en los últimos entrenamientos. Por eso, el DT fue claro en conferencia: “No vamos a arriesgar a ninguno”. En principio, el 10 arrancará en el banco y sumará minutos solo si el partido lo permite.

En el arco, Emiliano “Dibu” Martínez superó una molestia muscular y será titular, mientras que en la defensa se perfilan Gonzalo Montiel, Cristian “Cuti” Romero, Marcos Senesi y Nicolás González. En el mediocampo, la duda está entre Enzo Fernández y Giovani Lo Celso para acompañar a Leandro Paredes y Alexis Mac Allister.

La gran novedad es la posible inclusión de Nicolás Paz desde el arranque. El juvenil surgido en el Real Madrid y de gran presente en el Como de Italia convenció al cuerpo técnico y podría tener su debut absoluto como titular, acompañando a Lautaro Martínez y Julián Álvarez en el ataque. Otro de los futbolistas que sumará minutos seguramente sea Franco Mastantuono, de creciente participación en el equipo.

Venezuela busca recuperarse tras el golpe en las Eliminatorias y estrena DT interino





La Vinotinto llega golpeada tras la dura derrota 6-3 ante Colombia que la dejó fuera del Repechaje al Mundial. La caída ante Colombia y la victoria de Bolivia ante Brasil en la última fecha terminaron con el ciclo de Fernando Batista y abrieron paso al interinato de Oswaldo Vizcarrondo.