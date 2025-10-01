Patricia Bullrich: “Macri tiene mucho para aportar, para nosotros es importante”

NACIONALES





“El día de ayer logramos capturar en Perú a los principales sospechosos del triple crimen narco en la provincia de Buenos Aires”, declaró Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, durante una entrevista en radio La Red. La funcionaria subrayó la importancia de la colaboración entre diferentes organismos de seguridad: “En colaboración, el Gobierno, Policía Federal Argentina, Interpol, el Ministerio de Seguridad nacional y provincial, y la Justicia provincial, se logró detener a estos culpables”.

Según Bullrich, con la detención de “Pequeño J” y Osorio, se desarticuló a la banda principal responsable de los asesinatos de Lara, Brenda y Morena, las tres chicas asesinadas en Florencio Varela. Sin embargo, advirtió que persiste la preocupación por la brutalidad y el salvajismo del delito: “No son una organización sofisticada. Es algo primitivo, salvaje, brutal, pero eso no quiere decir que atrás haya alguna organización. Lo importante es que las hacés, las pagás, no quedás libre y eso es importante”.

La ministra detalló que las investigaciones las conduce la provincia, mientras que desde el gobierno nacional colaboran en la búsqueda de prófugos. Añadió: “Nosotros colaboramos como lo venimos haciendo desde el primer día, pero no estamos en la investigación”.

Bullrich abordó la problemática de las organizaciones extranjeras e hizo foco en la falta de controles migratorios y antecedentes, señalando: “Aquellos delincuentes con antecedentes no debían entrar a la Argentina. Nos lo paró la Justicia y lo llevamos adelante del 2018 al 2019. En el 2020, Alberto Fernández lo sacó y ahora en el 2024, lo volvimos a poner y la Justicia lo declaró inconstitucional”.

Al analizar la situación nacional en materia de narcotráfico y seguridad, Bullrich remarcó las diferencias entre provincias y cuestionó las políticas garantistas: “Dentro de la Argentina, durante muchos años, permeó una filosofía penal totalmente zafaroniana, garantista, que le permite hasta hoy, en la provincia de Buenos Aires, los presos tienen celulares”. Subrayó además el contraste con experiencias de provincias como Mendoza en políticas criminales y leyes como el banco de ADN y la ley antimafia.

La ministra insistió en la necesidad de avanzar hacia una coordinación federal más estricta: “El país federal implica que vos hagás acuerdos. Nosotros permanentemente en el Consejo de Seguridad Interior firmamos acuerdos”. No obstante, enfatizó las diferencias de criterio: “Hay quienes piensan que es una invasión a la privacidad pedirle el documento a una persona. Nosotros sacamos una cantidad de cosas, pero en el país federal, las provincias son previas a la nación”.

Sobre la problemática de los celulares en las cárceles, Bullrich fue enfática: “En la provincia de Buenos Aires lo tiene que sacar Kicillof. Tiene que derogar la norma que le permite a los presos tener celulares”. Según la ministra, la condescendencia con presos peligrosos facilitaría la continuidad de los delitos desde los penales: “Permitirles seguir teniendo celulares no es una buena estrategia”.

Respecto a la lucha contra el narcotráfico, Bullrich defendió la gestión nacional y el trabajo en las fronteras: “La cantidad de droga que se secuestra en las fronteras es inédita, la más importante de la historia argentina”. Reconoció, sin embargo, que existen limitaciones tecnológicas y desafíos estructurales: “La tecnología que tenemos la utilizamos, por supuesto, pero la Argentina no tiene la que debería”.

Consultada por la situación política general, la ministra afirmó que el gobierno nacional enfrenta dificultades en la aprobación de leyes por el accionar de la oposición en el Congreso. “Entró una situación de proyecto, proyecto, proyecto… Todas las semanas, a toda hora, un bombardeo [en el Congreso]. Eso nos desestabilizó, nos hizo perder a los argentinos seis meses”, sostuvo Bullrich.

El acercamiento con Mauricio Macri y la situación de Espert





En relación al regreso del expresidente Mauricio Macri al círculo de Javier Milei, la ministra consideró: “Me parece que Macri tiene mucho para aportar, mucho para ayudar. Para nosotros es realmente importante que esté”.

Sobre la coyuntura parlamentaria y la necesidad de acuerdos, Bullrich subrayó: “Tenemos que armar un bloque de gobernabilidad, sin duda. Hay que sumar el número necesario como para poder sacar las leyes que el país necesita, la reforma impositiva, bajar impuestos, tener condiciones laborales que permitan mantener el trabajo”.

Acerca de la situación de José Luis Espert, candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza, la ministra fue clara: “Es algo del 2019. Hay que ver qué explicación dio él en ese momento y qué presentó. Porque él puede haber presentado en la Justicia Electoral una explicación, y esa explicación puede ser válida o no. Es importante conocerla”. Remarcó que en su espacio no pueden aceptar conductas ni vínculos con el narcotráfico: “Imagínese que nosotros, que combatimos el narco con todo, no podemos aceptar conductas de personas que estén aliadas al narco, o que hayan recibido plata”. Ante la consulta sobre la candidatura de Espert, concluyó: “Es muy importante en este momento aclarar la situación ya. Ya hay que aclararla”.

Por último, ante preguntas sobre su futuro político, Bullrich prefirió la cautela y respondió: “Primero me tienen que elegir. No hay que dar nada por hecho. Hay que ser humilde en las elecciones. Toda la vida hay que remarla, vos sabés. La vida hay que trabajarla”.