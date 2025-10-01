Secuestraron dólares y un camión doble acoplado tras el robo de toneladas de soja

La Policía logró un importante avance en la investigación por el robo de soja a un
productor agropecuario del sur de la provincia de Cordoba. El hecho había ocurrido el pasado 17
de septiembre en un establecimiento rural ubicado a 10 kilómetros al este de
Buchardo, donde fueron sustraídas alrededor de seis toneladas de granos.
En las últimas
horas, y tras una serie de allanamientos en la localidad de Serrano
(departamento Roque Sáenz Peña), los efectivos secuestraron un camión Scania
con acoplado, varios teléfonos celulares, 1.800 dólares, 450.000 pesos y
distintos elementos vinculados a la causa.
La investigación
se encuentra a cargo de la Fiscalía de Huinca Renancó, que dispuso los
procedimientos con el objetivo de esclarecer el hecho y determinar la
responsabilidad de los implicados.
Desde la fuerza
remarcaron que los operativos forman parte del refuerzo de controles frente a
los reiterados hechos de robo de cereal en la región. La causa sigue en curso y
no se descartan nuevas medidas en los próximos días para esclarecer el caso.
