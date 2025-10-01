Secuestraron dólares y un camión doble acoplado tras el robo de toneladas de soja

NACIONALES





La Policía logró un importante avance en la investigación por el robo de soja a un productor agropecuario del sur de la provincia de Cordoba. El hecho había ocurrido el pasado 17 de septiembre en un establecimiento rural ubicado a 10 kilómetros al este de Buchardo, donde fueron sustraídas alrededor de seis toneladas de granos.

En las últimas horas, y tras una serie de allanamientos en la localidad de Serrano (departamento Roque Sáenz Peña), los efectivos secuestraron un camión Scania con acoplado, varios teléfonos celulares, 1.800 dólares, 450.000 pesos y distintos elementos vinculados a la causa.

La investigación se encuentra a cargo de la Fiscalía de Huinca Renancó, que dispuso los procedimientos con el objetivo de esclarecer el hecho y determinar la responsabilidad de los implicados.

Desde la fuerza remarcaron que los operativos forman parte del refuerzo de controles frente a los reiterados hechos de robo de cereal en la región. La causa sigue en curso y no se descartan nuevas medidas en los próximos días para esclarecer el caso.