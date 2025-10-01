TRÁGICO ACCIDENTE EN AUTOVÍA 2: Falleció una mujer de Dolores tras resultar herida en un accidente ocurrido el lunes

En las últimas
horas se confirmó una triste noticia: falleció la mujer de 59 años, vecina de
Dolores, que el lunes había protagonizado un accidente de tránsito en la Ruta
2, a la altura del kilómetro 184, en jurisdicción de Castelli.
El siniestro vial
se produjo cuando, por causas desconocidas, un vehículo Fiat Uno despistó y
cayó a la banquina en la mano que conduce hacia Mar del Plata. Dentro del
automóvil viajaban dos personas oriundas de Dolores: un hombre, conductor del
rodado, que sufrió golpes de menor consideración, y la mujer que resultó
gravemente herida.
La víctima fue
asistida en primera instancia en el hospital de Castelli y luego derivada a
Dolores, donde permaneció internada. Sin embargo, las complicaciones derivadas
de las lesiones provocaron su fallecimiento, pese a los esfuerzos médicos.
En el lugar del
accidente trabajaron de inmediato los móviles N°2 y N°4 de los Bomberos
Voluntarios de Castelli, bajo la coordinación del segundo jefe, Oficial
Ayudante Panciroli J., con un total de 11 efectivos que realizaron tareas de
rescate. Las maniobras fueron necesarias ya que los ocupantes habían quedado
atrapados en el interior del vehículo tras el impacto.
