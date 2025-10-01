TRÁGICO ACCIDENTE EN AUTOVÍA 2: Falleció una mujer de Dolores tras resultar herida en un accidente ocurrido el lunes

ZONALES





En las últimas horas se confirmó una triste noticia: falleció la mujer de 59 años, vecina de Dolores, que el lunes había protagonizado un accidente de tránsito en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 184, en jurisdicción de Castelli.

El siniestro vial se produjo cuando, por causas desconocidas, un vehículo Fiat Uno despistó y cayó a la banquina en la mano que conduce hacia Mar del Plata. Dentro del automóvil viajaban dos personas oriundas de Dolores: un hombre, conductor del rodado, que sufrió golpes de menor consideración, y la mujer que resultó gravemente herida.

La víctima fue asistida en primera instancia en el hospital de Castelli y luego derivada a Dolores, donde permaneció internada. Sin embargo, las complicaciones derivadas de las lesiones provocaron su fallecimiento, pese a los esfuerzos médicos.

En el lugar del accidente trabajaron de inmediato los móviles N°2 y N°4 de los Bomberos Voluntarios de Castelli, bajo la coordinación del segundo jefe, Oficial Ayudante Panciroli J., con un total de 11 efectivos que realizaron tareas de rescate. Las maniobras fueron necesarias ya que los ocupantes habían quedado atrapados en el interior del vehículo tras el impacto.