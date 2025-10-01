Así es Zangi, la aplicación secreta con cifrado militar por la que se transmitió el triple crimen de Florencio Varela

El triple crimen de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez en Florencio Varela sigue conmocionando al país. El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó que el crimen fue transmitido en vivo y que al menos 45 personas habrían presenciado la sesión de tortura y asesinato en tiempo real.

En las últimas horas y tras la detención de Pequeño J en Perú se conocieron avances certeros sobre la posible grabación y la plataforma que utilizaron.

Qué pasó en la supuesta transmisión en vivo





Según La Nación, el líder de la organización criminal habría usado la frase: “Así le va a quien me roba la droga” para presentar las imágenes. Las autoridades le habrían pedido las grabaciones a las plataformas, pero no hay novedades.

De acuerdo a lo que informó Ignacio González Prieto en TN, la red social utilizada no fue TikTok, no fue Instagram, no fue Facebook y ninguna de las más reconocidas, sino que otra especial que utilizarían los narcotraficantes para comunicarse.

En TN señalaron que la red social en la que se habría transmitido el triple crimen sería parecida a Telegram y podría ser una ligada a los videojuegos, herramienta que utilizan los más jóvenes para comunicarse mientras juegas en línea.

En las últimas horas se conoció que la aplicación era una conocida como Zangi que ofrece servicios de mensajería y llamadas cifradas con tecnología de extremo a extremo.

Qué es y cómo se usa Zangi





Zangi se creó en 2013 y fue comprada por una empresa con sede en Silicon Valley. Tiene cifrado militar, bajo consumo de datos y no almacena contenidos en la nube, ya que las transmisiones van directamente de teléfono a teléfono.

Estas características la convirtieron en la “app preferida de los narcos”, utilizada incluso desde las cárceles debido a que funciona con conexiones lentas o inestables.

En este caso, uno de los “soldaditos” del grupo criminal habría grabado la transmisión con otro celular, lo que permitió a los investigadores acceder a una parte del material.

De confirmarse esto, habría una prueba en manos del poder judicial para conocer lo que ocurrió y quienes estuvieron presentes en el triple crimen que mantiene en vilo al país.