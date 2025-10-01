MAR DEL PLATA: Trágico choque entre dos motociclistas provoca la muerte de uno de los conductores

Un joven de 21 años murió y otro de 19 debió ser internado luego de que las motocicletas que ambos conducían chocaran este martes en el barrio Cerrito Sur de Mar del Plata.

El hecho ocurrió este martes a la noche en el cruce de Calabria y Diagonal Gascón, donde por motivos que son materia de investigación colisionaron ambos vehículos. Como consecuencia del impacto, uno de los conductores falleció y el otro resultó gravemente herido.

Según trascendió, ambos jóvenes fueron trasladados pasadas las 23.30 en ambulancia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde a pesar de los esfuerzos de los médicos el mayor de ellos, identificado como Lautaro Calavella, que había llegado inconsciente y con un cuadro de traumatismo de cráneo, falleció. Por otro lado, se supo que el menor sufrió también una severa contusión en la cabeza y la fractura expuesta del fémur.

Peritos de la Policía Científica trabajaron en el lugar en pos de determinar los motivos del choque y también secuestró allí los rodados. Ambos quedaron a disposición del fiscal de Delitos Culposos, Germán Vera Tapia, quien está a cargo de la investigación.