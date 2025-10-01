“Un ratito más”: el emotivo pedido de la hermana de Lara Gutiérrez, tras el triple crimen de Florencio Varela

Agostina Gutiérrez, hermana de Lara, una de las tres víctimas del femicidio narco de Florencio Varela, subió a sus redes otro emotivo video de la chica asesinada a una semana del macabro hallazgo.
“Por un ratito
más. Quiero seguir cachándote haciendo TikTok siempre tan hermosa, mi reinita
no caigo. Mi bebé te amo con todo mi alma” publicó la joven junto a emojis de
corazón roto y lágrimas. En el video, se ve a Lara (15), la más joven de las
víctimas de la masacre, hacer muecas y bailar la canción “Pa” de Tini Stoessel.
Días atrás,
Agostina ya había publicado fotos de su hermana durante su fiesta de 15 y otras
instantáneas familiares. ““Me dejaste sola hermana, me vas a doler toda la
vida. Volvé por favor, ya no podemos más”, había escrito en sus redes para
recordar a Lara, que fue torturada y asesinada junto a Morena Verdi y Brenda
del Castillo en un presunto crimen narco.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
