“Un ratito más”: el emotivo pedido de la hermana de Lara Gutiérrez, tras el triple crimen de Florencio Varela

cnm octubre 01, 2025

Agostina Gutiérrez, hermana de Lara, una de las tres víctimas del femicidio narco de Florencio Varela, subió a sus redes otro emotivo video de la chica asesinada a una semana del macabro hallazgo.

 

“Por un ratito más. Quiero seguir cachándote haciendo TikTok siempre tan hermosa, mi reinita no caigo. Mi bebé te amo con todo mi alma” publicó la joven junto a emojis de corazón roto y lágrimas. En el video, se ve a Lara (15), la más joven de las víctimas de la masacre, hacer muecas y bailar la canción “Pa” de Tini Stoessel.

 

Días atrás, Agostina ya había publicado fotos de su hermana durante su fiesta de 15 y otras instantáneas familiares. ““Me dejaste sola hermana, me vas a doler toda la vida. Volvé por favor, ya no podemos más”, había escrito en sus redes para recordar a Lara, que fue torturada y asesinada junto a Morena Verdi y Brenda del Castillo en un presunto crimen narco.

