PINAMAR: Ladrones se llevaron el asado que preparaban en una casa de Laguna Escondida

ZONALES

Un singular hecho se produjo en la noche del martes en el barrio cerrado Laguna Escondida de Valeria del Mar en donde dos ladrones ingresaron al predio de una vivienda para llevarse el vacío que preparaban en una parrilla contigua al comedor de una casa.

Las cámaras de los vecinos registraron los movimientos y grabaron a los dos ladrones quienes con mucha facilidad pasaron el alambrado de 5 hilos que dividen las moradas.

Al momento de llegar a la parrilla uno se sube a un mostrador y toma el vacío con sus manos para llevárselo con suma tranquilidad.

Los vecinos de ese barrio, según supo CNM, sostienen que son entre 5 y 7 los ilícitos que se han cometido allí en los últimos 2 meses. Muchos tienen cámaras y llevan un control exhaustivo del paso de patrulleros y sospechan que, por falta de suministros o de móviles, hace semanas no tienen registro de controles policiales que puedan darles seguridad.







