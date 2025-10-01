PINAMAR: Ladrones se llevaron el asado que preparaban en una casa de Laguna Escondida

Un singular hecho
se produjo en la noche del martes en el barrio cerrado Laguna Escondida de
Valeria del Mar en donde dos ladrones ingresaron al predio de una vivienda para
llevarse el vacío que preparaban en una parrilla contigua al comedor de una
casa.
Las cámaras de los
vecinos registraron los movimientos y grabaron a los dos ladrones quienes con
mucha facilidad pasaron el alambrado de 5 hilos que dividen las moradas.
Al momento de
llegar a la parrilla uno se sube a un mostrador y toma el vacío con sus manos
para llevárselo con suma tranquilidad.
Los vecinos de ese
barrio, según supo CNM, sostienen que son entre 5 y 7 los ilícitos que se han cometido allí en los
últimos 2 meses. Muchos tienen cámaras y llevan un control exhaustivo del paso
de patrulleros y sospechan que, por falta de suministros o de móviles, hace
semanas no tienen registro de controles policiales que puedan darles seguridad.
