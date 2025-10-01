Madariaga presente en el Torneo de Cestobol Maxi 30 en Lobos

Este fin de semana se disputará la tercera edición del Torneo de Cestobol Maxi 30, organizado por el Lobos Athletic Club en el marco del mes de prevención del Cáncer de Mama.
La competencia contará con la participación de seis equipos: Athletic (Lobos), “Las 22” de Provincial, Chacabuco, Mar del Plata, Lincoln y General Madariaga, que representará a la ciudad en este certamen.
Los encuentros se desarrollarán el sábado desde las 9:30 y el domingo desde las 9:00, culminando con la entrega de premios programada para las 15 horas.
Fixture completo
Sábado 4 de octubre
-
9:30 hs.: Athletic vs. “Las 22”
-
10:30 hs.: Chacabuco vs. General Madariaga
-
11:30 hs.: Mar del Plata vs. Lincoln
-
13:30 hs.: Chacabuco vs. Athletic
-
14:30 hs.: General Madariaga vs. Lincoln
-
15:30 hs.: “Las 22” vs. Mar del Plata
-
16:30 hs.: Athletic vs. Lincoln
-
17:30 hs.: Chacabuco vs. “Las 22”
-
18:30 hs.: Mar del Plata vs. General Madariaga
Domingo 5 de octubre
-
9:00 hs.: Lincoln vs. “Las 22”
-
10:00 hs.: Athletic vs. Mar del Plata
-
11:00 hs.: “Las 22” vs. General Madariaga
-
12:00 hs.: Chacabuco vs. Mar del Plata
-
13:00 hs.: General Madariaga vs. Athletic
-
14:00 hs.: Lincoln vs. Chacabuco
El certamen no solo busca promover la práctica deportiva y el encuentro entre equipos de distintas localidades, sino también acompañar una campaña de concientización vinculada a la prevención del cáncer de mama.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Redes