MADARIAGA: Le sustrajeron 280.000 con una falsa promoción de descuento de medicamentos y logró anular un préstamo millonario

Un nuevo caso de estafa virtual se registró en Madariaga, cuando un vecino denunció haber perdido una importante suma de dinero luego de caer en un engaño a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería.





Según consta en la denuncia policial, todo comenzó el pasado 30 de septiembre por la mañana, cuando la víctima navegaba en Facebook y observó una publicación que simulaba ser de la obra social IOMA, donde se anunciaba un supuesto descuento del 100% en medicamentos. Interesado en la propuesta, el vecino dejó una consulta en los comentarios.





Poco después, alrededor de las 12:30 horas, recibió una llamada vía WhatsApp desde un número con característica de Buenos Aires. Del otro lado, una persona se presentó en nombre de la obra social y aseguró que necesitaba corroborar algunos datos. Durante la comunicación, lograron que el denunciante ingresara primero a la aplicación de la obra social y, de algún modo, también a su cuenta bancaria digital.





La víctima relató que mientras mantenía la llamada en alta voz, una voz masculina lo iba guiando paso a paso. Aunque en ningún momento le solicitaron claves directamente, en un momento le pidieron que colocara el celular boca abajo, lo que le resultó sospechoso. Minutos después cortó la comunicación, pero al revisar su cuenta notó el faltante de 280 mil pesos.





El engaño no terminó allí: instantes después recibió otro mensaje desde un número distinto, donde le informaban que había una transferencia retenida y que además estaba en curso la solicitud de un préstamo por dos millones de pesos. Afortunadamente, esta operación no llegó a concretarse.





El vecino bloqueó de inmediato el contacto y se dirigió a la sucursal del Banco Provincia, donde le confirmaron la extracción mediante un débito automático. Allí le recomendaron realizar la denuncia en la línea oficial del banco, lo que permitió registrar el caso, aunque posteriormente recibió un correo electrónico solicitándole completar la denuncia también en sede policial.





El damnificado entregó a las autoridades las capturas de pantalla de los mensajes y llamadas, así como copia de los movimientos bancarios.