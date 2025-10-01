MADARIAGA: Motoasado confirmado con más de 2.300 motos, más de 100 stands y la expectativa por el clima

MADARIAGA

En Madariaga todo está listo para la 8ª edición del Motoasado, un evento que año a año crece en convocatoria y que este fin de semana reunirá a miles de visitantes en el predio de la Fiesta Nacional del Gaucho. Sin embargo, a horas del inicio, la atención está puesta en un factor que escapa a la organización: el clima.





Ricardo Montenegro, uno de los organizadores, sostuvo que “Cuando se suspende un evento al otro no es igual. Cuando uno tiene una expectativa tremenda esto te descoloca”, aseguró, en referencia a los pronósticos que marcan posibles lluvias para la madrugada del domingo.





De todos modos, Montenegro se mostró esperanzado: “Los pronósticos cambian. Está dando para la madrugada del domingo lluvia y están bajando los milímetros”, dijo, dejando en claro que el equipo organizador apuesta a que el tiempo acompañe.





El Motoasado no solo significa un show de motos y música, sino también una gran apuesta económica. “Los puestos abonaron su canon y un 98% que te dicen que hay sol. Acá nos arriesgamos todos. Si llueve el sonido hay que pararlo y ellos cobran. Estamos hablando de cifras elevadas”, explicó.





El despliegue técnico también está a la altura: “Es un evento de muchas características y tiene uno de los mejores sonidos de la provincia. Es gente muy conocida, como la empresa Fortunato, con un escenario techado de 17 metros de frente”, detalló Montenegro.





En cuanto a la convocatoria, las expectativas superan a las de años anteriores. “Estamos arriba de 2.300 motos para este fin de semana”, confirmó en diálogo con Radio Tuyú, y agregó que habrá unos 60 stands pagos más los adicionales de artesanos y del Mercado de la Estación.





La movida también impacta en la economía local. “Hay gente que alquiló casa y se queda todo el fin de semana completo. En lo que es casas particulares para alquiler, ya se llenó”, comentó el organizador.





Los primeros participantes llegarán el jueves, y desde el viernes el predio contará con patio cervecero y de comidas. La grilla de recitales comienza el sábado con Monarca (15 hs), Talking Band Bob Marley (18 hs), Simply (19 hs), Cebra (20 hs), Prisma (21 hs) y El Tanque (0 hs). El domingo será el turno de Banda de la India Motera, Déjà Vu, Urbe, Daro Blues y Legendarios.





Con entrada gratuita —solo se solicita un alimento no perecedero para donar a una institución—, el Motoasado promete una edición multitudinaria. Y aunque las miradas siguen puestas en el cielo, el espíritu es claro: “Nos tiramos a la pileta y vamos a ver qué pasa”, concluyó Montenegro.