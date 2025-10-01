PINAMAR: Un hurto a una pareja de jubilados de Valeria y el pedido de la víctima para poder "vivir tranquilos"

Un nuevo hecho de inseguridad preocupa a los vecinos de Valeria del Mar. En esta oportunidad, la víctima fue un matrimonio de jubilados que vive en la calle Tuyú al 2000, donde delincuentes ingresaron a la vivienda sin ejercer violencia y sustrajeron diversos elementos de valor cuando ambos dormían.





De acuerdo a la denuncia policial radicada por el hombre de 81 años, los autores desconocidos entraron a través de la puerta balcón y se llevaron un televisor, dos teléfonos celulares, una campera, 30 mil pesos en efectivo y la llave de su vehículo Citroën C3. El hecho ocurrió entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, en pleno temporal.





La mujer del damnificado, Mirta, relató en diálogo con Radio Power cómo atravesaron la situación: “Estábamos durmiendo y sabe lo que pasa si uno se despierta. Fue entre el viernes y el sábado, que durante la tormenta los ruidos se atenúan, y nos dimos cuenta al despertarnos porque la puerta estaba entreabierta”, explicó.





El robo generó temor en el barrio. Según Mirta, los ladrones actuaron con impunidad. "Uno quiere estar tranquilo y cada vez debemos poner más instrumentos para estar seguro. Uno pone más luces, sensores de movimiento, y los ladrones hacen lo que quieren”, señaló indignada.





La vecina también hizo un fuerte reclamo a las autoridades locales: “Acá hay muchos robos, y el problema no es la Policía sino la falta de recursos. La Policía con los recursos que tiene hace lo que puede. No es solo mandar una foto y un WhatsApp, hay que ir a reclamarle al secretario de Seguridad. Hay que hacer algo de otra manera porque al barrio nos tomaron de punto”, manifestó.





El matrimonio realizó la denuncia en la dependencia policial de Valeria del Mar en la mañana del sábado. Si bien se desplegó un operativo de seguridad en la zona, los vecinos advierten que los episodios delictivos se repiten con frecuencia.





“Es preocupante porque no hubo cosas graves, pero van a suceder. La gente residente medianamente sabe cómo cuidarse, pero queremos vivir tranquilos”, concluyó Mirta.





El caso quedó en manos de la UFID N°4 de Pinamar, que investiga el hecho bajo la carátula de hurto.