Jujuy: un hombre paró en la ruta para ir al baño y le robaron $90 millones que había dejado en el auto

Un nuevo hecho de
inseguridad alarmó a San Salvador de Jujuy: un hombre denunció que le robaron
$90 millones que llevaba en su auto para realizar un depósito bancario.
El episodio
ocurrió este miércoles al mediodía en el barrio Alto Comedero. La Policía provincial
ya trabaja para dar con los responsables del millonario golpe.
Según el relato de
la víctima, el dinero estaba destinado a cancelar una deuda con una
distribuidora de bebidas. Lo llevaba guardado en dos bolsas plásticas negras
que, sin querer, dejó a la vista en el asiento del acompañante de su vehículo.
El hombre contó
que durante la jornada se trasladó desde Palpalá hacia la capital jujeña. Al
llegar al cruce de la Ruta Nacional 66 y el puente de acceso al Camino a Río
Blanco, decidió detenerse en una estación de GNC para ir al baño.
En ese momento,
dejó el auto estacionado y las bolsas con la millonaria suma quedaron a la
vista. Según estimó, su ausencia no superó los cinco minutos. Sin embargo, ese
breve lapso fue suficiente para que los delincuentes actuaran con rapidez y se
llevaran el botín.
Cuando regresó al
vehículo y retomó el viaje, notó con sorpresa que las bolsas con los $90
millones ya no estaban. Inmediatamente, se dirigió a la Dirección General de
Investigaciones Policiales, en el barrio Chijra, para radicar la denuncia.
El caso quedó en
manos de la Policía, que intenta reconstruir el trayecto realizado por la
víctima entre Palpalá y San Salvador de Jujuy. El objetivo es encontrar
elementos que permitan identificar a los autores del robo y recuperar el
dinero.
Hasta ahora, no se
conocieron pistas sobre la identidad de los responsables ni el paradero del
dinero robado. El hecho causó gran conmoción en la provincia y encendió las
alarmas entre las autoridades, que intentan reconstruir cómo se llevó a cabo el
golpe y si hubo algún tipo de vigilancia previa sobre la víctima.
La investigación
continúa sin descartar ninguna hipótesis. Mientras tanto, la víctima aguarda
respuestas y la atención de toda la provincia sigue puesta en el avance del
caso.
